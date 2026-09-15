El Hueso Basay analizó con una sinceridad que llamó la atención cómo ha funcionado el sistema de videoarbitraje en la división de plata. "Ustedes me conocen, no me gusta justificarme", dijo tras perder con Rangers vs Iquique.

Ivo Basay sabe que Rangers de Talca sufrió una derrota ante Deportes Iquique y que eso puede haber sido definitorio en la Primera B, aunque prefiere no lanzar justificaciones con el VAR. Ni con ninguna otra cosa. El Hueso afrontó con entereza la caída a estadio lleno.

De hecho, aludió a que los dos goles fueron errores propios. Más allá de que varios Piducanos reclamaron una falta de Dilan Rojas sobre Claudio Servetti. En ese contexto, a Basay le consultaron abiertamente por el sistema de videoarbitraje que opera oficialmente desde la fecha 19.

Al menos en la división de plata del fútbol chileno. “No vamos a entrar en ese tema ni tampoco a justificarlo. Ustedes me conocen, no me voy a justificar”, manifestó el avezado entrenador sobre este 2-1 que los Dragones Celestes firmaron en el Iván Azócar Bernales, ex Fiscal de Talca.

Ivo Basay cuando dirigía a Magallanes en la Primera B 2025. Hoy intenta sacar a Rangers del fondo de la tabla. (Andy Manzanares/Photosport).

De todas maneras, si bien lo hicieron salir del partido propiamente tal, sí le pidieron que evalúe cómo ha funcionado la ayuda a los réferis. “El VAR no se ha tomado acá con la misma severidad que se toma en primera división y hablo hasta de nosotros”, aseguró el exentrenador de O’Higgins y Colo Colo.

“Acá han dejado pasar situaciones de expulsiones. Sí puedo decir que hay un montón de situaciones que el VAR no sanciona para un lado ni para el otro”, acusó Basay, quien el 2025 dirigió a Magallanes durante siete partidos en la categoría de plata. Y hasta deslizó que eso ha favorecido a los rojinegros en alguna ocasión.

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Basay opina del VAR en la Primera B: “Quizá tambrién habríamos…”

Ivo Basay sabe perfectamente que la implementación del VAR en la Primera B fue beneficiosa en algunos aspectos. Pero que no ha sido la panacea, tal como lo dejó clarísimo luego de que Rangers de Talca cayera 2-1 ante Deportes Iquique en la fecha 26 del certamen.

Para el Hueso, hablar de eso sería tratar de eximirse de responsabilidades. “Por eso digo que no quiero justificarme”, aseguró el estratego, quien le concederá un par de días libres al plantel rojinegro durante las Fiestas Patrias para recargar algo de energías.

Los árbitros no fueron tema para Ivo Basay. (Andres Pina/Photosport).

“Quizá también habríamos tenido acciones que costaran una expulsión”, sentenció Basay con honestidad. Vale decir, siente que los han perjudicado en alguna circunstancia. Pero lo beneficiaron en una que otra ocasión donde quizá un Piducano merecía la tarjeta roja directa.

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