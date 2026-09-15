El entrenador de los Piducanos cree que el partido vs Deportes Iquique no estaba para perder, pero de todas maneras así fue. Además, anticipó algunos días libres para su plantel.

A pesar de que Rangers ha marchado como colista de la tabla en la Primera B durante todo el año, el equipo adiestrado por Ivo Basay encadenó una racha de cuatro victorias que le permitió soñar con salir del último lugar. Pero sufrió una derrota durísima en el estadio Iván Azócar Bernales, ex Fiscal de Talca.

Deportes Iquique celebró una victoria por 2-1 en un recinto maulino lleno. Un gol de Dilan Rojas y otro del argentino Agustín Venezia sirvieron a los a Dragones Celestes para volver al hogar con tres puntos en el equipaje. De paso, dejaron sin valor el descuento anotado por Ignacio Mesías.

“Lamentablemente los goles vienen por dos errores nuestros cuando pudieron ser de otra manera. Fabián (Cerda) sacó un par de pelotas de gol. Pero si mal no recuerdo, los dos errores eran completamente evitables. Y se producen de fallas que no se venían cometiendo”, aseguró el Hueso Basay.

Ivo Basay quedó golpeado tras esta caída ante los Dragones Celestes. (Alex Diaz/Photosport).

Eso sí, quiso exculpar a sus pupilos. “No digo que nos cueste el partido, también tuvimos posibilidades. Pero nos equivocamos en el camino con ellos tan metidos atrás. Es una derrota demasiado dolorosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que falta de campeonato”, añadió el estratego de los rojinegros.

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Basay analiza las razones de la caída de Rangers vs Iquique en la Primera B: “Lo perdimos nosotros”

Ivo Basay apuntó más sensaciones del 2-1 que Rangers de Talca sufrió ante Deportes Iquique en la Primera B. “No sé si son ansiedades. Jugadores que venían muy bien no tuvieron el mismo rendimiento. Puede ser también un tema físico, veníamos jugando partidos con niveles grandes”, afirmó el Hueso.

“Y viajes, pero eso no es una justificación. Ese tipo de errores en la circunstancia que estamos son cada vez más graves cuando estás en esta situación. En otra quizá no son tan importantes. Pero lo perdimos nosotros y todos nos dimos cuenta”, lanzó el otrora centrodelantero de Colo Colo, Necaxa de México y Boca Juniors de Argentina.

Ivo Basay sabe que aún hay margen, pero cada vez menos. (Dragomir Yankovic /Photosport).

Eso sí, el DT anticipó algunos días de asueto para su plantel. “Necesitan tener descanso, vienen arrastrando una seguidilla de partidos, viajes extremos. Eso no está en duda. No significa no entrenar, todo lo contrario. Servirá para recuperar un poquito”, explicó Basay sobre su determinación.

“No es excusa, pero venían jugando a niveles elevados física y futbolísticamente. Siempre cuando tocan estas situaciones le vamos a buscar la quinta pata al gato, pero si Junior (Arias) hace el 2-1 no estaríamos hablando de esto. No tuvimos fortuna y cometimos errores que nos costaron caro”, sentenció Ivo Basay sobre este buen partido que ganaron los pupilos de Hernán Peña.

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Así va Rangers de Talca en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

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