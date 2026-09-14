Los rojinegros no pudieron aprovechar el empate de Santa Cruz y cayeron ante los celestes que se alejan de la zona roja. Un milagro necesitan en Talca para quedarse en la categoría.

Un duelo clave por la permanencia en Primera B fue el que se disputó en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca, donde Rangers quería acortar distancias con el penúltimo, mientras que Deportes Iquique busca escapar directamente de esta zona.

Y las cosas partieron de la mejor forma para el visitante, luego que abrieran el marcador en el minuto 12 mediante el defensor Dilan Rojas. Con ventaja mínima se fueron los Dragones Celestes al descanso, sin pensar que su suerte podía cambiar.

Es que en el complemento, Rangers consiguió empatar mediante su goleador Ignacio Mesías (71′) y parecía volver a ilusionarse con la remontada; sin embargo, el argentino Agustín Venezia apareció en los 82′ para darle un triunfo a Iquique que necesitaba para respirar tranquilo en Primera B.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones en Primera B?

Producto de este marcador, los iquiqueños saltan al 12° puesto con 28 puntos y se alejan de los equipos que pelean por la permanencia en Primera B. Mientras que los rojinegros continuarán una semana más como los colistas con 18 unidades.

El problema para la escuadra de Ivo Basay es que cuando le faltan cinco partidos para acabar la temporada, ya no depende de sí mismo para mantenerse, pues necesitará que Santa Cruz o equipos como Unión San Felipe y Curicó Unido se caigan.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Los dos cuadros se pondrán al día con el calendario de Primera B y disputarán sus duelos pendientes por la jornada 16 el domingo 4 de octubre. Rangers visitará a Antofagasta desde las 12:30 horas. Iquique hará lo propio ante San Felipea las 17:30 horas.