El equipo de Chupete Suazo se consagra de sorpresa en Primera B y ahora le pisa los tobillos a Cobreloa y Santiago Wanderers.

La lucha por el ascenso suma un nuevo protagonista a Santiago Wanderers y Cobreloa en la Primera B, porque desde el planeta gol el San Luis, de Humberto Suazo, se mete en la discusión.

Los quillotanos vencieron por 2-1 a Deportes Antofagasta, en un duelo clave de las aspiraciones de ambos planteles, pero fueron los dirigidos por el histórico goleador de la Roja quienes inflaron el pecho.

Con esta victoria San Luis está en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 41 puntos, una unidad menos que Cobreloa (42) y tres menos que Santiago Wanderers (44), lo que deja al rojo la Primera B.

Sebastián Parada se anotó con un doblete para San Luis. Foto: Florencia Gómez / Comunicaciones San Luis.

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Sebastián Parada figura en San Luis

San Luis no quiere dejar escapar a Santiago Wanderers y Cobreloa por el título de la Primera B, por lo que se metieron en la pelea para meter presión en las últimas fechas del ascenso.

Con un doblete de Sebastián Parada (23′ y 48′), además del descuento del venezolano Brayan Hurtado (62′), los Canarios lograron sumar tres puntos que los meten en la disputa por un cupo directo en la Primera División.

En una histórica y sorprendente campaña de Humberto Suazo como entrenador, en Quillota se ilusionan con ser una piedra en el zapato hasta el fina, con una temporada que entrega ilusiones.

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