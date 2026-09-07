Tras anotar tres tantos ante Cobreloa, un ícono canario dialogó con RedGol y contó la interna del camarín con el "Hombre venido del planeta Gol".

Humberto Suazo vive un sueño en su debut como entrenador en el fútbol chileno. El querido Chupete vive su mejor momento al mando de San Luis de Quillota, quien viene de golear 4-2 a Cobreloa, que llegaba como líder de la Primera B.

Y uno que brilló con triplete ante los loínos fue Sebastián Parada, quien hace años es dueño de los goles en el Lucio Fariña. El atacante canario habló con RedGol sobre su gran momento y el ascendente 2026 de San Luis.

“Obviamente los goles, fue un gran partido en lo personal y creo que también el equipo hizo un gran trabajo. Eso también ayuda a que uno pueda resaltar en esos momentos”, dice el King.

Sebastián Parada y las arengas de Humberto Suazo

Sebastián “King” Parada ha anotado 10 goles este año, en 23 duelos jugando por San Luis de Quillota, en la Primera B. El mediapunta repasa el campañón personal, del equipo y del DT Humberto Suazo.

Parada anotando por San Luis / Foto: San Luis de Quillota.

“(Suazo) Es una persona muy importante, siempre está exigiéndome más porque tenemos una buena confianza, él sabe también lo que yo puedo entregarle. Entonces, me mantiene ahí como alerta, no relajándome”, explica Parada.

Para el King, el manejo y la mano dura de Chupete Suazo es clave para hoy estar a seis puntos del líder Wanderers. Eso, ya que “me da una confianza tremenda para jugar libre”.

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“Es importante para un jugador la confianza, el cariño del técnico, y más cuando se están dando las cosas. En general siempre es exigente con todos, pero siento que en lo personal siempre tiene una palabra conmigo especial”, relató.

Finalmente, Sebastián Parada le avisó a sus rivales en la parte alta que San Luis va con todo en Primera B. Si bien “este equipo se armó para meternos en liguilla, para pelear y competir, creo que partido a partido nos hemos dando cuenta que sí se puede algo más”.

“Nosotros también damos un golpe, un paso firme que también estamos ahí. Vamos a pelear hasta el final por el campeonato”, cerró.