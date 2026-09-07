En conversación con RedGol, Iván Sandrock no ocultó que existe preocupación en el cuadro nortino por la denuncia que entabló el directorio de la ANFP en su contra. "Estábamos para pelear el título", afirmó.

Hace exactamente dos semanas, el directorio de la ANFP entabló en el Tribunal de Disciplina una denuncia contra San Marcos de Arica por incumplir el reglamento relacionado con la Unidad de Control Financiero (UCF) y cuestionamientos a sus estados financieros.

Mientras desde el Norte Grande apuntan a presiones ligadas al actual colista Rangers para una rápida solución que los perjudique, el presidente del fútbol chileno Pablo Milad enfatizó que será el ente jurídico quien tenga la última palabra.

En medio de esta situación está el plantel y cuerpo técnico de San Marcos, cuyo entrenador Iván Sandrock conversó en exclusiva con RedGol, donde reveló que existe un impacto psicológico y emocional por esta situación que los puede condenar al descenso por secretaría.

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El drama psicológico que hunde a San Marcos de Arica

“Futbolísticamente no ha sido 100% el tema. Pasaron varias cosas que han afectado en la interna desde lo emocional, la concentración, y eso ha llevado a que no hayamos podido revertir situaciones de partido. Y bueno, ya pudimos sacar adelante el último partido y eso fue lo más positivo de todo”, afirmó el técnico tras la victoria ante Copiapó el fin de semana.

Sobre cómo viven en San Marcos el día a día tras la denuncia, Sandrock expresó que “en nuestro itinerario lo tratamos de tener al margen, pero inconscientemente afecta, sin duda que afecta”, y apunta a que “la presión mediática es difícil“.

“Nosotros hemos hecho partidos y hemos tenido momentos en el campeonato que nos hemos ilusionado nosotros, los hinchas, el mismo club, en que estábamos para pelear el torneo palmo a palmo y, bueno, esto nos vino a desajustar. Entonces, claro que afecta”, puntualiza el entrenador.

¿Cómo están los ariqueños en la Tabla de Posiciones?

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la jornada 25 de Primera B, San Marcos de Arica visitará a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal “Leonel Sánchez”, este miércoles 9 de septiembre desde las 18:00 horas.