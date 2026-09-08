El icónico arquero de la selección chilena bicampeona de América hizo un diagnóstico que liquida al portero de Cabo Verde tras su debut liguero en Colo Colo.

Claudio Bravo aprovechó el espacio en ESPN para desmenuzar la actuación de Vozinha en el empate que Colo Colo firmó ante Huachipato. Ese partido se disputó en el estadio Ester Roa Rebolledo. Prácticamente el caboverdiano no tocó el balón, de todas maneras obtuvo una calificación reprobatoria.

Además, el histórico arquero de la selección chilena desmintió comentarios en torno a su sentir por el golero de 40 años que firmó en el Cacique después de ser furor en el Mundial 2026. “Me llega alguna crítica de Vozinha en tono de que puede existir cierta envidia desde mi lado”, introdujo Bravo.

“Una cosa que no existe bajo ningún punto. Uno comenta las cosas en relación a la experticia que ha tenido en el camino. Cuesta mucho analizar su partido, no tuvo muchas intervenciones. Pero en un equipo grande siempre las intervenciones son esporádicas”, agregó el oriundo de Viluco.

Claudio Bravo hizo un análisis lapidario de una acción de Vozinha. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió. “No tienes un cúmulo grande de acciones. Y él tuvo una donde dejó una sensación extraña. Hace varias acciones erróneas. Hubo una descoordinación, un timing que no existe. Luego hay una tomada del balón errónea”, aseguró Bravo en torno al centro de Harold Antiñirre que Vozinha intentó descolgar.

Vozinha quiso tomar este centro aéreo, pero falló estrepitosamente. (Marco Vazquez/Photosport).

“Es el ABC del arquero: los pulgares siempre deben estar detrás del balón. Es la zona de seguridad para que el balón no se pase. Requiere ser coordinado. En el tema de las manos, hay que agarrar la pelota en el punto máximo de altura. Sin timing nunca lo podrás conseguir”, expuso también el exarquero del Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra.

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La fuerte crítica de Claudio Bravo a Vozinha tras su debut liguero por Colo Colo

A Claudio Bravo le bastó esa jugada para hacer un análisis negativo sobre Vozinha y sus condiciones. Más allá de que la jugada quedó sin validez por la posición de adelanto de Mario Briceño. “Hay factores que en un segundo determinan toda la acción del arquero”, dijo el icónico capitán de la Roja.

“Luego, sale de forma precipitada a agarrar el balón de una manera extraña. Son acciones muy técnicas del arquero, en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar la película. Mi foto es que carece de técnica y coordinación”, sentenció Bravo, quien fue un referente de la selección chilena bicampeona de América.

Vozinha intenta recuperar el balón ante el asedio de Mario Briceño. (Marco Vazquez/Photosport).

Por lo pronto, el golero de Cabo Verde tendrá que luchar nuevamente por el puesto con el juvenil Gabriel Maureira. Y Fernando Ortiz dejó abierta la puerta para que Vozinha debute en el estadio Monumental frente a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera.

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