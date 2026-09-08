Vozinha es nominado al Balón de Oro como mejor arquero del mundo: Colo Colo se enorgullece

Vozinha recibió esta mañana una gran noticia: es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero del mundo, gracias a su participación en la Copa del Mundo, donde salió en el equipo ideal.
Tras esa gran actuación ganó fama internacional y terminó fichando en Colo Colo, club que le dedicó un posteo para enorgullecerse de este gran reconocimiento.
“Un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha ha sido nominado para el premio al arquero del año”, señalaron en el cuadro Popular.
Este es un hito y un reconocimiento histórico a sus grandes actuaciones, su capacidad de liderazgo y su destacada trayectoria, lo que lo posiciona entre la élite mundial del fútbol bajo los tres palos.
Los rivales de Vozinha
Además de Vozinha, los otros nueves jugadores nominados a mejor arquero del mundo son los siguientes:
• Yassine Bounou(Marruecos, Al Hilal)
• Thibaut Courtois(Bélgica, Real Madrid)
• Joan García (España, Barcelona)
• Gregor Kobel (Suiza, Borussia Dortmund)
• Emiliano Martínez (Argentina, Chelsea)
• Édouard Mendy (Senegal, Al Ahli)
• David Raya (España, Arsenal)
• Matvey Safonov (Rusia, PSG)
• Unai Simón (España, Atheltic Bilbao)
El premio, que lo entrega la prestigiosa revista France Football, se dará a conocer el 26 de octubre en París.
Los nominados al Balón de Oro