Vozinha es nominado al Balón de Oro como mejor arquero del mundo: Colo Colo se enorgullece

El arquero de Colo Colo fue nominado a mejor arquero del mundo 2026 luego de sus grandes tapadas en la Copa del Mundo.

Vozinha recibió esta mañana una gran noticia: es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero del mundo, gracias a su participación en la Copa del Mundo, donde salió en el equipo ideal.

Tras esa gran actuación ganó fama internacional y terminó fichando en Colo Colo, club que le dedicó un posteo para enorgullecerse de este gran reconocimiento.

“Un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha ha sido nominado para el premio al arquero del año”, señalaron en el cuadro Popular.

Este es un hito y un reconocimiento histórico a sus grandes actuaciones, su capacidad de liderazgo y su destacada trayectoria, lo que lo posiciona entre la élite mundial del fútbol bajo los tres palos.

Los rivales de Vozinha

Además de Vozinha, los otros nueves jugadores nominados a mejor arquero del mundo son los siguientes:

• Yassine Bounou(Marruecos, Al Hilal)

• Thibaut Courtois(Bélgica, Real Madrid)

• Joan García (España, Barcelona)

• Gregor Kobel (Suiza, Borussia Dortmund)

• Emiliano Martínez (Argentina, Chelsea)

• Édouard Mendy (Senegal, Al Ahli)

• David Raya (España, Arsenal)

• Matvey Safonov (Rusia, PSG)

• Unai Simón (España, Atheltic Bilbao)

El premio, que lo entrega la prestigiosa revista France Football, se dará a conocer el 26 de octubre en París.