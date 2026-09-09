El elenco dirigido por Francisco Arrué logró dar vuelta el marcador y ahora se afianza en la Liguilla. Revisa la tabla actualizada de la Primera B.

La Primera B se vive al rojo vivo y este miércoles se registró un partido de aquellos. Deportes Recoleta logró dar vuelta el marcador y se quedó con un triunfazo ante San Marcos de Arica.

La jornada comenzó a favor del cuadro del norte que abrió el marcador con tanto de Andrés Barboza a los siete minutos. Lo que ilusionaba con un triunfo para meterse en la parte alta nuevamente.

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Incluso en el complemento tuvo la chance de aumentar el marcador gracias al tanto de Camilo Melivilú en el 59’. Pero el juez Benjamín Saravia recibió el llamado del VAR y se sancionó falta de Boris Sagredo sobre Francisco Alarcón en el inicio de la jugada.

Pero como reza el dicho, lo que no se hace en un arco se concreta en el otro. Así fue como se vino un minuto de terror y que cambió totalmente el resultado del partido.

A la jugada siguiente, Felipe Flores aprovechó la habilitación de Pedro Sánchez y la desconcentración de la defensa visitante. En el área el hombre de los goles importantes no perdonó y puso el 1-1.

Con el envión anímico, Recoleta buscó por todos los medios el triunfo. Lo que llegó en el 82’ con golazo de Gonzalo Álvarez. El delantero la agarró llenita en el área y con potente zurdazo puso el 2-1 que desató la alegría de los cerca de 200 espectadores que llegaron al Estadio Municipal de La Pintana.

“Ellos viajaron anoche. Sabíamos que iban a bajar el ritmo en el segundo tiempo. Lo pudimos aprovechar y nos vamos contentos con el triunfo. Así son las reglas del juego”, expresó Pedro Sánchez que fue elegido la figura del encuentro para TNT Sports.

Recoleta supera a San Marcos: tabla actualizada de la Primera B

Ahora el elenco dirigido por Francisco Arrué suma 37 unidades y se ubica quinto en la tabla de la Primera B. Por lo que se afianza en zona de Liguilla para luchar por el ascenso. La próxima fecha Deportes Recoleta debe visitar a Deportes Santa Cruz el lunes 14 de septiembre.

Por su parte, San Marcos de Arica queda noveno con 33 unidades. La próxima fecha recibe a Curicó Unido el domingo 13 a las 15:00 horas. Duelo clave para volver a meterse en Liguilla para soñar con el ascenso.