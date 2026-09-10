La jornada 25 de la Primera B se cerró con un partido clave para la parte alta de la Tabla de Posiciones, pues Cobreloa tenía la chance de retomar el liderato de la categoría y aprovechar la derrota de Wanderers ante Temuco, mientras Antofagasta quería escalar al tercer puesto. Fue un duelo de dientes apretados […]

La jornada 25 de la Primera B se cerró con un partido clave para la parte alta de la Tabla de Posiciones, pues Cobreloa tenía la chance de retomar el liderato de la categoría y aprovechar la derrota de Wanderers ante Temuco, mientras Antofagasta quería escalar al tercer puesto.

Fue un duelo de dientes apretados en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. No era para menos, quien ganaba seguiría en carrera por el ascenso y el que perdía se debía conformar con la Liguilla. Por lo mismo, el juego brusco y la poca efectividad en el arco rival fue la tónica del encuentro.

Todo lo anterior, derivó en que Antofagasta y Cobreloa no se hicieran daño, firmando un 0-0 que lo celebran con furia en Valparaíso, pues Wanderers quedará como el exclusivo líder en Primera B ante de medirse con los loínos durante la fecha FIFA en Calama.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Producto de este empate, los Zorros del Desierto se quedan en el segundo puesto de la Liga de Ascenso con 42 puntos, dos menos que los caturros. Por su parte, la escuadra puma escala al tercer lugar con 38 y aprovecha que San Luis no jugó en esta jornada.

Así se jugó la jornada 25

Puerto Montt 1-2 Rangers

0-1, 17′ Damián González (RAN); 1-1, 66′ Richard Paredes (DPM); 1-2, 80′ Ignacio Mesías (RAN)

Deportes Temuco 3-0 Santiago Wanderers

1-0, 19′ Diego Sánchez (TEM); 2-0, 56′ Diego Sánchez (TEM); 3-0, 90+5′ Luis Miguel Acevedo (TEM)

Curicó Unido 2-1 Unión Española

1-0, 36′ Rodrigo Colombo (CUR); 1-1, 45′ Andrés Vílches (UE); 2-1, 84′ Ian Aliaga (CUR)

Recoleta 2-1 San Marcos de Arica

0-1, 7′ Andrés Barboza (SMA); 1-1, 62′ Felipe Flores (REC); 2-1, 83′ Gonzalo Álvarez (REC)

Deportes Iquique 0-1 Santa Cruz

0-1, 72′ Nadir Zeineddin (DSC)

Deportes Copiapó 1-1 Magallanes

0-1, 15′ Matías Fredes (MAG); 1-1, 72′ Manuel López (COP)

PENDIENTE: Unión San Felipe vs. San Luis de Quillota

¿Cómo se juega la próxima fecha?

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Magallanes vs. Puerto Montt / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

San Marcos de Arica vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

Santa Cruz vs. Recoleta / 18:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Rangers vs. Deportes Iquique / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

San Luis de Quillota vs. Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Lucio Fariña Fernández

Unión Española vs. Deportes Temuco / 20:30 horas / Estadio Santa Laura

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE