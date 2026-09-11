Increíble: Audax pierde a una de sus figuras en medio de la lucha por no descender por culpa de ex DT

El elenco itálico deja partir a uno de sus titulares al fútbol mexicano, a pesar que no tiene chances de reemplazarlo.

Una de las disputas más interesantes en la Liga de Primera está en el fondo de la tabla de posiciones, con varios equipos luchando con dientes y uñas para no perder la categoría de cara a 2027.

Uno de los equipos que está en la zona baja del acumulado es Audax Italiano, que con 25 puntos se encuentra en el 12° puesto, sin embargo, está a cortos cuatro puntos de Cobresal, que por ahora se está yendo a la B.

A pesar de encontrarse en una situación complicada, los dirigentes del elenco de colonia tomaron una polémica decisión, porque dejarán partir a uno de sus jugadores más regulares del años.

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Daniel Piña se va de Audax Italiano y ficha en México

El defensor central de 24 años Daniel Piña ha cumplido una buena campaña, a pesar del mal año de Audax, y aquello le permite salir a probar suerte a la Liga MX.

El zaguero dejará el elenco de colonia, según dio a conocer el medio partidario Tano Noticias, que indicó que el jugador se irá a Juárez de México, elenco que dirige el argentino Gustavo Lema, ex estratega de los audinos.

Daniel Piña parte de Audax. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lema pidió la contratación de Daniel Piña para el cuadro fronterizo, situación que está muy cerca de concretarse, y así el joven defensor chileno tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Daniel Piña ha tenido una regular campaña en la temporada 2026, donde suma un total de 36 partidos, en los que jugó 1.547 minutos y se dio el gusto de marcar dos goles.

En síntesis

Daniel Piña dejará Audax Italiano para fichar por el club Juárez de México.

dejará Audax Italiano para fichar por el club Juárez de México. Audax Italiano marcha 12° con 25 puntos en la tabla de la Liga de Primera.

marcha 12° con 25 puntos en la tabla de la Liga de Primera. 36 partidos disputó el defensa Daniel Piña durante la presente temporada 2026.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera