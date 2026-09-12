Los Albos reciben a los Lilas por la fecha 23 del campeonato nacional.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, recibe este domingo a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, en un duelo clave para seguir acercándose al título de la Liga de Primera 2026.

El Cacique es líder absoluto del torneo y mantiene 14 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. El Conce, viene de una buena segunda rueda, aunque llega tras caer ante Audax Italiano y perder su racha invicta.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.47. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 14.700. El empate tiene un factor de 4.90 y la victoria del Conce 7.52.

Fernando Ortiz descarta a Joaquín Sosa para el partido de Colo Colo vs. Concepción.

¿Dónde ver Colo Colo vs. D. Concepción EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026

El partido entre Albos y Lilas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. Deportes Concepción

Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández; Maximiliano Romero.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…