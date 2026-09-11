Colo Colo recibe al Conce buscando dar un nuevo paso hacia el título del torneo nacional.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, recibe este domingo a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, en un duelo clave para seguir acercándose al título de la Liga de Primera 2026.

El Cacique es líder absoluto del torneo y mantiene 14 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. El Conce, viene de una buena segunda rueda, aunque llega tras caer ante Audax Italiano y perder su racha invicta.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.46. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 14.600. El empate tiene un factor de 4.99 y la victoria del Conce 7.45.

Correa se perderá los partidos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Colo Colo vs. Deportes Concepción: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y El Conce, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…