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Colo Colo vs. Deportes Concepción: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

Colo Colo recibe al Conce buscando dar un nuevo paso hacia el título del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo vs. Deportes Concepcion se enfrentan por Liga de Primera 2026.
© PhotosportColo Colo vs. Deportes Concepcion se enfrentan por Liga de Primera 2026.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, recibe este domingo a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, en un duelo clave para seguir acercándose al título de la Liga de Primera 2026.

El Cacique es líder absoluto del torneo y mantiene 14 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. El Conce, viene de una buena segunda rueda, aunque llega tras caer ante Audax Italiano y perder su racha invicta.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.46. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 14.600. El empate tiene un factor de 4.99 y la victoria del Conce 7.45.

Correa se perderá los partidos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Correa se perderá los partidos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Colo Colo vs. Deportes Concepción: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y El Conce, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre a las 17:00, en el Estadio Monumental.
  • El partido es válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.
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