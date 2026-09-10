El campeón de la Libertadores 1991 vivió una emotiva jornada con los hinchas y el CSD Colo Colo evalúa homenajearlo estatua en el Monumental.

La visita de Mirko Jozic a Chile sigue generando emoción en el mundo de Colo Colo. Después de 20 años, el histórico entrenador volvió al país y protagonizó un multitudinario reencuentro con los hinchas en el Teatro Caupolicán.

El técnico que llevó al Cacique a conquistar la Copa Libertadores de 1991 recibió el cariño de los fanáticos y todavía tiene varios homenajes programados durante su estadía.

Mirko recibió el cariño de Colo Colo en el Teatro Caupolicán.

¿Una estatua para Mirko Jozic?

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, fue consultado por la posibilidad de levantar una estatua de Jozic en el Estadio Monumental, como las que ya recuerdan a David Arellano, Carlos Caszely y Francisco “Chamaco” Valdés.

Aunque no confirmó que exista un proyecto concreto, el dirigente tampoco cerró la puerta, “Tendremos que verlo paso a paso, pero para nosotros lo más importante es poder generar estas instancias, homenajear en vida a los ídolos cuando se puede”, señaló Valladares.

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Los nuevos homenajes que recibirá Mirko Jozic

Las celebraciones para el croata continuarán durante los próximos días. Una de las más significativas será el renombramiento de la Casa Alba como Mirko Jozic, reconocimiento que busca perpetuar su legado dentro del club.

Además, el entrenador recibirá un homenaje en el ex Congreso Nacional por su aporte al deporte chileno.

El broche de oro llegará en el Estadio Monumental. Cuando Colo Colo enfrente a Deportes Concepción, Jozic será homenajeado sobre la cancha y podrá recibir nuevamente el cariño de los hinchas albos.

Por ahora, la estatua deberá esperar, pero desde el CSD dejaron abierta la posibilidad de seguir sumando reconocimientos para una de las figuras más importantes en la historia del Cacique.

En resumen…