Pronósticos Crystal Palace vs Ipswich Town: Osorio y Núñez protagonizan un duelo de chilenos en la Premier

Revisa los mejores pronósticos y apuestas de Crystal Palace vs Ipswich Town, por la Premier League. Analizamos cuotas y datos clave para el partido.

Revisa los pronósticos de Crystal Palace vs Ipswich Town, un partido clave por la cuarta jornada de la Premier League. Analizamos las mejores cuotas y apuestas para este enfrentamiento.

El encuentro se disputará el sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas (hora de Chile) en el Selhurst Park. El juego estará marcado por la presencia de Darío Osorio en el conjunto local y Marcelino Núñez en los visitantes: la última vez que dos chilenos estuvieron frente a frente, y en cancha, en la liga inglesa fue en el choque entre el Manchester City de Claudio Bravo y el Arsenal de Alexis Sánchez, disputado el 18 de diciembre de 2016.

Nuestros picks Pronósticos: Crystal Palace vs Ipswich Town Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Crystal Palace Crystal Palace mejoró en sus últimos partidos y solo perdió dos de sus últimos doce como local. Además, Ipswich tiene la defensa más goleada del torneo, favoreciendo el triunfo local. bet365 1.85 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Ipswich anotó en tres de sus cuatro partidos oficiales esta temporada, mientras Crystal Palace recibió goles en todos sus encuentros de Premier League. Por ello, ambos presentan argumentos ofensivos y defensivos favorables. bet365 1.70 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Crystal Palace vs Ipswich Town

Crystal Palace ha perdido solo dos de sus últimos 12 partidos como local en todas las competiciones, con seis victorias y cuatro empates.

ha perdido solo dos de sus últimos 12 partidos como local en todas las competiciones, con seis victorias y cuatro empates. Ipswich Town ha recibido goles en cada uno de sus cuatro partidos de esta temporada y posee la peor defensa de la Premier League con ocho goles en contra.

ha recibido goles en cada uno de sus cuatro partidos de esta temporada y posee la peor defensa de la con ocho goles en contra. Ambos equipos han demostrado capacidad ofensiva, marcando siete goles cada uno en lo que va de la temporada.

El delantero del Crystal Palace, Jorgen Larsen, llega en un gran momento tras anotar un doblete y dar una asistencia en el último partido de la EFL Cup.

Cuotas 1X2 Cuotas: Crystal Palace vs Ipswich Town Cuotas ofrecidas por bet365 Crystal Palace 1.85 bet365 Empate 3.60 bet365 Ipswich Town 4.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Crystal Palace vs Ipswich Town

Ambos equipos llegan a la cuarta jornada de la Premier League con tres puntos. Crystal Palace, considerado el favorito, busca alejarse de la parte baja de la tabla, mientras que el recién ascendido Ipswich necesita sumar puntos cruciales para su objetivo de la permanencia.

Los locales, conocidos como las Águilas, comenzaron la temporada con dos derrotas, pero se recuperaron con una victoria 3-2 sobre Fulham y un contundente 3-0 ante Middlesbrough en la copa. Por su parte, Ipswich debutó con un triunfo, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas ante Manchester United y Liverpool, encajando siete goles en esos dos partidos.

Nuestra apuesta segura: Crystal Palace gana

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del Crystal Palace. El equipo ha mostrado una notable mejoría en sus últimos dos partidos y su historial como local es sólido, habiendo perdido solo dos de sus últimos doce encuentros en Selhurst Park.

Considerando la frágil defensa de Ipswich Town, que es la más goleada del torneo, y la ventaja de jugar en casa, la cuota por el triunfo de las Águilas presenta un valor considerable. Es una apuesta lógica basada en la forma actual y la fortaleza histórica del equipo en su estadio.

Apuesta 1 | Crystal Palace vs Ipswich Town – Resultado final: Crystal Palace – 1.85 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque Ipswich ha tenido problemas defensivos, su ataque ha sido consistente, anotando en tres de sus cuatro partidos oficiales esta temporada. Por otro lado, Crystal Palace ha concedido goles en todos sus partidos de Premier League, lo que evidencia sus propias debilidades en la zaga.

Con ambos equipos mostrando vulnerabilidades defensivas pero también capacidad para marcar, la apuesta de que ambos anotarán tiene mucho sentido. Las estadísticas sugieren que veremos goles en ambas porterías, haciendo de esta cuota una oportunidad de valor atractiva para los apostadores.

Apuesta 2 | Crystal Palace vs Ipswich Town – Ambos equipos anotan: Sí – 1.70 en bet365

Saber cómo apostar en la Premier League es fundamental para tomar mejores decisiones en tu casa de apuestas favorita. Contar con información actualizada de cada jornada te permitirá analizar las distintas opciones y elegir los mercados que mejor se ajusten a tus pronósticos.

Alineaciones probables en Crystal Palace vs Ipswich Town

Crystal Palace: Henderson, Disasi, Richards, Canvot, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Pino, Kamada, Strand Larsen.

Henderson, Disasi, Richards, Canvot, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Pino, Kamada, Strand Larsen. Ipswich Town: Scherpen, O’Shea, Diop, Greaves, Davis, Palacios, Lukić, Fatawu, Enciso, Maeda, Emersonn.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Crystal Palace vs Ipswich Town

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Crystal Palace vs Ipswich Town?

Crystal Palace es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y su sólido rendimiento como local.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas (hora de Chile) en el Selhurst Park. La información sobre la transmisión televisiva deberá ser confirmada por los canales deportivos locales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.85 por la victoria del Crystal Palace es la más destacada, ya que representa una opción segura con un buen retorno potencial.

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