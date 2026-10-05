Pronósticos Colo Colo vs Puerto Montt: el Monumental espera una nueva clasificación del Cacique

Pronósticos: Colo Colo vs Puerto Montt
Este martes 6 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.
En el encuentro de ida, disputado el 29 de septiembre en el Estadio Bicentenario Chinquihue, el Cacique se impuso por la mínima diferencia de forma agónica, en el 90’+4, gracias al tanto de Lautaro Pastrán. Con un invicto de 13 compromisos entre todas las competencias, el Albo buscará cerrar la serie en casa y avanzar a las semifinales del certamen. A su vez, el Albiverde no logra salir de su mala racha y ya suma seis presentaciones sin ganar como visitante.
En la previa de este partido, nuestro analista te entrega los tres mejores pronósticos para Colo Colo vs Puerto Montt, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.
Colo Colo es el favorito para meterse en semifinales de la Copa Chile
Colo Colo es el gran favorito para ganar el encuentro y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile. En cuatro de sus últimos cinco encuentros, no marcaron ambos equipos y lleva 13 partidos sin perder entre todas las competencias. En este torneo, registra seis triunfos en nueve presentaciones y, en cinco de esas seis victorias, mantuvo el arco en cero.
Deportes Puerto Montt atraviesa una mala racha: perdió cuatro de sus últimos cinco partidos entre liga y copa. En tres de esas cuatro caídas, no logró anotar.
Resultado del partido: Colo Colo + Ambos equipos anotarán: No – 1.75 en 1xbet
Pocos goles entre Albos y Albiverdes
En los últimos cinco encuentros de los Albos entre la Copa Chile y la Liga de Primera, se registraron menos de tres goles.
En cuatro de los siete partidos anteriores de los Albiverdes entre todas las competencias, también hubo dos tantos o menos.
Además, en el partido de ida, el líder del Campeonato Nacional se impuso por tan solo un gol.
Total de goles: Menos de 2.5 – 2.21 en 1xbet
El Cacique se mantiene por debajo de los siete córners en la Copa Chile
En tres de sus cuatro presentaciones como local en el certamen, el Cacique registró menos de siete córners a favor.
Saques de esquina de Colo Colo: Menos de 6.5 – 1.90 en 1xbet
Cuotas: Colo Colo vs Puerto Montt
Con las cuotas y mercados ya definidos, otro aspecto que puede ser útil antes de realizar una jugada es comparar las condiciones que ofrecen distintos operadores. En nuestra guía Betano vs 1xBet puedes revisar sus principales diferencias y conocer qué alternativa puede ajustarse mejor a tus preferencias a la hora de apostar en este tipo de partidos.
Historial de Colo Colo vs Puerto Montt: últimos partidos
- Puerto Montt 0-1 Colo Colo (Copa Chile 2026)
- Puerto Montt 2-1 Colo Colo (Amistoso 2025)
- Colo Colo 4(5)-2(3) Puerto Montt (Copa Chile 2019)
- Puerto Montt 2-0 Colo Colo (Copa Chile 2019)
- Puerto Montt 0-2 Colo Colo (Clausura 2007)