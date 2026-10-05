Pronósticos Colo Colo vs Puerto Montt: el Monumental espera una nueva clasificación del Cacique

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Colo Colo vs Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Puerto Montt Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Colo Colo + Ambos equipos anotarán: No Colo Colo lleva 13 partidos sin perder y ganó seis de nueve en Copa Chile, dejando su arco en cero en cinco. Además, Puerto Montt perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros y no marcó en tres. 1xBet 1.75 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Los últimos cinco partidos de Colo Colo entre Copa Chile y Liga de Primera tuvieron menos de tres goles, mientras Puerto Montt repitió este registro en cuatro de sus siete encuentros anteriores. Además, la ida terminó 1-0. 1xBet 2.21 Pronóstico Saques de esquina de Colo Colo: Menos de 6.5 Colo Colo registró menos de siete córners a favor en tres de sus cuatro presentaciones como local por Copa Chile, una tendencia que respalda este mercado para su próximo compromiso. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 6 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

En el encuentro de ida, disputado el 29 de septiembre en el Estadio Bicentenario Chinquihue, el Cacique se impuso por la mínima diferencia de forma agónica, en el 90’+4, gracias al tanto de Lautaro Pastrán. Con un invicto de 13 compromisos entre todas las competencias, el Albo buscará cerrar la serie en casa y avanzar a las semifinales del certamen. A su vez, el Albiverde no logra salir de su mala racha y ya suma seis presentaciones sin ganar como visitante.

En la previa de este partido, nuestro analista te entrega los tres mejores pronósticos para Colo Colo vs Puerto Montt, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Colo Colo es el favorito para meterse en semifinales de la Copa Chile

Colo Colo es el gran favorito para ganar el encuentro y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile. En cuatro de sus últimos cinco encuentros, no marcaron ambos equipos y lleva 13 partidos sin perder entre todas las competencias. En este torneo, registra seis triunfos en nueve presentaciones y, en cinco de esas seis victorias, mantuvo el arco en cero.

Deportes Puerto Montt atraviesa una mala racha: perdió cuatro de sus últimos cinco partidos entre liga y copa. En tres de esas cuatro caídas, no logró anotar.

Resultado del partido: Colo Colo + Ambos equipos anotarán: No – 1.75 en 1xbet

Pocos goles entre Albos y Albiverdes

En los últimos cinco encuentros de los Albos entre la Copa Chile y la Liga de Primera, se registraron menos de tres goles.

En cuatro de los siete partidos anteriores de los Albiverdes entre todas las competencias, también hubo dos tantos o menos.

Además, en el partido de ida, el líder del Campeonato Nacional se impuso por tan solo un gol.

Total de goles: Menos de 2.5 – 2.21 en 1xbet

El Cacique se mantiene por debajo de los siete córners en la Copa Chile

En tres de sus cuatro presentaciones como local en el certamen, el Cacique registró menos de siete córners a favor.

Saques de esquina de Colo Colo: Menos de 6.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Puerto Montt Cuotas ofrecidas por 1xBet Colo Colo 1.18 1xBet Empate 6.15 1xBet Puerto Montt 13.40 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con las cuotas y mercados ya definidos, otro aspecto que puede ser útil antes de realizar una jugada es comparar las condiciones que ofrecen distintos operadores. En nuestra guía Betano vs 1xBet puedes revisar sus principales diferencias y conocer qué alternativa puede ajustarse mejor a tus preferencias a la hora de apostar en este tipo de partidos.

Historial de Colo Colo vs Puerto Montt: últimos partidos