Humberto Suazo manifestó que San Luis ha sabido encontrar flexibilidad en los jugadores del plantel, algo crucial para pelear el título con Cobreloa.

San Luis derrotó a Unión Española por 2-0 en Quillota y quedó como único escolta del puntero Cobreloa, a solamente un punto de diferencia cuando quedan cuatro fechas por jugarse en Primera B.

Humberto Suazo, técnico que recién se estrenó esta temporada en la banca de los canarios, señaló la clave de su escuadra para estar luchan por el campeonato al destacar la flexibilidad de su plantel.

“Esto es de ingenio. Hay que buscar jugadores libres, que se sientan con la libertad de desenvolverse en cualquier posición. Este plantel se hizo para eso”, destacó en TNT.

Agregó el Chupete que quiere futbolistas “que juegan en diferentes posiciones, para ellos es muy importante y para nosotros también, porque con los mismos jugadores podemos armar diferentes esquemas y eso se vio reflejado desde el principio de año”.

Chupete Suazo ha hecho una gran campaña en San Luis

La confianza de Chupete Suazo con San Luis para lo que viene

Suazo se mantiene con los pies en la tierra tras la gran campaña. “Muy contento, muy tranquilo, siempre cauto. Seguimos compitiendo, seguimos en la parte alta y lo importante es que el equipo gane”, señaló.

“Hicimos un gran partido. Agradecer a la gente, daban ganas hasta de jugar. Pero creo que los muchachos han hecho un esfuerzo tremendo, ha sido un año muy lindo”, manifestó por el gran marco de público en el Lucio Fariña.

“Siempre lo hemos dicho: hay que competir partido a partido. Creo que fuimos justos vencedores, el equipo viene en alza. Esta ilusión no para”, destaca por la posibilidad de ascender.

Sobre la figura del partido, Sebastián Parada, fue muy cariñoso. “El Sebita el miércoles pasado no tuvo su mejor tarde, pero siempre lo hemos recalcado, son partido a partido. Le tocó hoy día estar presente en los dos goles, así que la verdad que feliz por todo el esfuerzo del equipo”, añdió.