Luego de quedar fuera de la zona de Liguilla de Ascenso, se desencadenó la furia: el primero en salir fue el gerente deportivo, Luis Pavez.

Unión Española sufrió una dolorosa derrota el fin de semana en la Primera B, luego de caer por un marcador de 2-0 en la visita a San Luis de Quillota en el estadio Lucio Fariña.

Con este resultado, los dirigidos por el técnico Ronald Fuentes quedaron fuera de la zona de la Liguilla de Ascenso, lo que empieza a pavimentar un verdadero fracaso en su temporada en la segunda categoría.

Con la furia de los hinchas se conoció el primer movimiento en Santa Laura. “Según información de ADN Deportes, Luis Pavez Contreras ha renunciado a su labor como gerente deportivo y coordinador de Unión Española”.

Luis Pavez deja el cargo en Unión Española. Foto: Unión Española.

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Luis Pavez deja la gerencia deportiva de Unión Española

Fue el citado medio quien profundizó con la primera salida en Unión Española, cuando quedan cuatro fechas para terminar la temporada regular de la Primera B, lejos de la opción de un regreso a Primera.

“El exvolante y campeón de Primera División con el club en 2013 deja su cargo a menos de un año de su arribo, recordando que llegó a dicho puesto en diciembre de 2025, una vez consumado el descenso a Primera B”, explicaron.

“Drástica decisión que remece las aguas en Santa Laura, que, a cuatro fechas del fin de la fase regular de la Liga de Ascenso, no consigue engancharse en los puestos de arriba y podría pasar dos años en la división de plata por primera vez en su historia“, detallan.

El próximo partido de los hispanos es el lunes 12 de octubre, en una difícil salida de Santiago, porque irán hasta el norte del país para enfrentar al siempre complicado Deportes Iquique.