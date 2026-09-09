Los Hispanos sumaron una nueva derrota al caer ante Curicó Unido, complicando sus opciones de ascender.

Unión Española no logra encontrar regularidad en la Primera B, algo que no agrada a Ronald Fuentes. El entrenador habló luego de una nueva derrota.

Los Hispanos cayeron en su última presentación frente a Curicó Unido, club que venía en un pésimo momento y luchando por el descenso. Por esta razón, en Santa Laura no quedaron para nada alegres. Era un duelo clave para acercarse a la zona alta de la tabla.

La queja de Ronald Fuentes

Unión Española es uno de los candidatos a luchar por el ascenso, pero han sido muy irregulares. Pasan por rachas de buenas victorias, y por otras de caídas. Ahora suman tres encuentros sin sumar un triunfo, algo que comienza a preocupar a su entrenador.

“Estamos muy dolidos, muy tocados, pero seguimos creyendo que tenemos las opciones claras y dependemos de nosotros para meternos en la liguilla”, indicó Ronald Fuentes luego de la derrota.

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“Cuando un equipo es irregular puede ganar a cualquiera, pero también nos tocó perder con cualquiera. Ese es un error grande que estamos cometiendo (…) Trabajamos para mejorar, pero la toma de decisión de los jugadores dentro del terreno de juego ya no es mi responsabilidad“, complementó.

Unión Española se encuentra en el 6° lugar con 35 puntos, por ahora en zona de liguilla de ascenso. Claro que en Independencia saben que si siguen de esta manera, podrían perder este cupo. Por esta razón, Fuentes ya contó que cambiará el esquema.

“Vamos a tratar de volver al 4-3-3. Trataremos de volver a lo nuestro, que nos sirve para ser más profundos y ojalá generar más oportunidades“, cerró el entrenador. El próximo partido de los Hispanos será ante Deportes Temuco el martes 15 de septiembre a las 20:30 horas, en el Estadio Santa Laura.