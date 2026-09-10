Después de marginarlo de la cita planetaria que se jugó en nuestro país, el especialista en métricas convoca al "Chino" por primera vez a La Roja adulta.

Una de las cinco sorpresas que lleva el técnico Nicolás Córdova en la citación de la Selección Chilena para los tres partidos amistosos que se jugarán la próxima fecha FIFA en Norteamérica, es la primera citación oficial del delantero Leandro Hernández.

El Chino lleva una temporada positiva como titular en el Colo Colo líder del Campeonato Nacional, donde si sumamos además Copa de la Liga y Copa Chile, registra 10 goles y seis asistencias en 32 encuentros, de los cuales en 24 fue de la partida.

Pero además, la citación a la Selección será una revancha personal para Hernández, pues el propio Nicolás Córdova no lo convocó para el Mundial Sub 20 que se jugó el año pasado en nuestro país, pese a hacer todo el proceso, el Métricas lo dejó afuera en la última nómina.

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La “voltereta” de Córdova con Hernández en la Selección

De hecho, fue el propio delantero que en conversación con los canales oficiales del Cacique reconoció públicamente que el estratega le propinó la pena más grande de su joven carrera, al dejarlo sin jugar la Copa del Mundo. Eran otros tiempos.

“Fue difícil quedar fuera. Obviamente, a nadie le gusta. Yo estuve en el proceso desde que empezó y fueron momentos muy lindos, la Selección es donde todos quieren estar. Fue duro, pero hay que seguir para adelante no más, siempre pensar positivo“, expresó en esa ocasión Hernández.

La revancha le llegó al Chino durante esta temporada, ganándose la confianza del técnico Fernando Ortiz, quien lo usa como titular no únicamente para cumplir con la regla de minutos Sub 21. Se ganó el puesto en la cancha y así espera que suceda en La Roja.

En síntesis