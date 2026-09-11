El equipo adiestrado por Fernando Ortiz será el último sparring del elenco campeón de América Sub 20, que luego de ese amistoso viajará rumbo a España para disputar la Copa Intercontinental.

Colo Colo afina detalles para recibir a Deportes Concepción en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026, aunque ya es un hecho que los albos serán sparrings de Santiago Wanderers Sub 20 antes del viaje rumbo a Madrid. El Decano que fue campeón de América tendrá un desafío clave.

Este 19 de septiembre, el equipo adiestrado por Felipe Salinas chocará ante el Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu. Por eso, al cuadro de Valparaíso le vino muy bien el aplazamiento del duelo vs Cobreloa que determinó la ANFP en la Primera B.

De ese modo, Salinas podrá preparar el cotejo histórico ante los Merengues. Un duelo en el que el equipo de Fernando Ortiz servirá de comparsa. Así lo confirmó el periodista Cristian Alvarado en su cuenta de X. “Colo Colo tendrá una práctica de fútbol con Santiago Wanderers Sub 20 el lunes en el Monumental”, aseguró el popular Tomate.

El Tano Ortiz tendrá una buena chance de probar a los que menos minutos han tenido esta campaña. (Diego Martin/Photosport).

“El partido tendrá dos tiempos de 40 minutos”, añadió el comunicador que cubre a los albos en ADN Deportes. Y dio más detalles sobre este cotejo preparatorio para el equipo wanderino.

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Colo Colo será sparring de Wanderers Sub 20 antes del duelo vs Real Madrid

Así las cosas, Colo Colo servirá como comparsa de Santiago Wanderers Sub 20 en la semana de ese imborrable partido frente al Real Madrid por la Copa Intercontinental. El Decano fue ganador de la Libertadores, mientras que los Merengues ganaron la Youth League.

“Colo Colo jugará con los futbolistas que sumen menos minutos el domingo”, añadió Cristian Alvarado, siempre en la exred social del pajarito. Este sábado 12 de septiembre, el plantel del cuadro Caturro se moverá hacia la Casa del Futbolista del Sifup.

Felipe Raipán y Cristian Díaz seguramente sumarán minutos ante Wanderers Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Allí quedará concentrado hasta el 14 del mismo mes, cuando se medirá ante los albos y luego, tomará un vuelo rumbo a la capital de España para esperar el trascendental partido vs el cuadro Merengue.

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¿Cuándo juegan Santiago Wanderers vs Real Madrid por la Intercontinental?

Santiago Wanderers chocará ante el Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental este sábado 19 de septiembre a contar de las 07:30 horas, según el horario de Chile continental, en el estadio Santiago Bernabéu. Y habrá transmisión para seguir todos los detalles.