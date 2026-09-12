Pronósticos Colo Colo vs Deportes Concepción: el Cacique va por otro triunfo en su casa

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Colo Colo vs Deportes Concepción, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Anota en cualquier momento: Maximiliano Romero Maximiliano Romero atraviesa una gran racha, con cuatro goles en sus últimas seis apariciones. Además, ya le marcó a Deportes Concepción en el último enfrentamiento entre ambos. bet365 2.20 Pronóstico Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 1.5 El Cacique anotó al menos dos goles en sus últimos seis partidos como local y repitió esa cifra en cinco de sus seis segundos tiempos recientes en el Monumental por el torneo. bet365 2.62 Pronóstico Tiros de esquina de Deportes Concepción: Menos de 3.5 Deportes Concepción promedia solo 3,2 córners como visitante y registró menos de cuatro en ocho de sus 10 salidas. Además, Colo Colo recibe apenas 3,82 saques de esquina por partido en casa. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 13 de septiembre, a las 16:30 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional, buscando una nueva victoria que lo acerque al título.

El Cacique viene de igualar sin goles ante Huachipato, pero sigue siendo el líder indiscutido del certamen con 53 puntos, 14 más que sus perseguidores más cercanos. El León de Collao, por su parte, cayó por 1-0 ante Audax Italiano y está noveno con 30 unidades, a tres de los puestos de clasificación a las copas y a nueve de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Colo Colo vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Maxi Romero se lleva los flashes en la previa del partido

Maximiliano Romero anotó cuatro goles en sus últimas seis apariciones con el Cacique: marcó un doblete frente a Everton y luego convirtió ante Unión La Calera, ambos encuentros por el Campeonato Nacional. Su conquista más reciente fue ante Unión Española en la última fecha de la Copa Chile.

El delantero argentino le convirtió al cuadro lila en el último enfrentamiento, correspondiente a la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Anota en cualquier momento: Maximiliano Romero – 2.20 en bet365

La racha contundente de Colo Colo en los segundos tiempos

Colo Colo ha demostrado una gran contundencia en condición de local, anotando al menos dos goles en sus últimos seis partidos. Además, en cinco de los seis segundos tiempos que disputó recientemente en el Monumental en la competencia, consiguió marcar al menos dos tantos.

Es el equipo con más puntos, victorias y goles anotados en las segundas partes en la Liga de Primera, además de ser el conjunto que menos tantos recibió.

Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.62 en bet365

Duelo de estilos: el dato de los córners que marca la diferencia entre Albos y Lilas

Deportes Concepción cuenta con el menor promedio de córners a favor como visitante en el Campeonato Nacional, con 3,2 saques de esquina por partido. En ocho de sus 10 presentaciones fuera de casa, registró menos de cuatro ejecuciones desde el banderín.

Además, el Cacique es el segundo equipo con menor promedio de córners recibidos como local, con 3,82 por encuentro.

Tiros de esquina de Deportes Concepción: Menos de 3.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Colo Colo 1.37 bet365 Empate 4.33 bet365 Deportes Concepción 7.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Colo Colo vs Deportes Concepción: últimos partidos