Pronósticos Real Madrid vs Rayo Vallecano: el Merengue quiere volver a la victoria en LaLiga

Revisa los mejores pronósticos y apuestas de Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga. Analizamos cuotas, claves y datos para el partido.

Real Madrid recibe a su rival de la ciudad, Rayo Vallecano, en un derbi madrileño que se disputará el sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga, comenzará a las 15:00 horas (hora de Chile).

Los pronósticos de Real Madrid vs Rayo Vallecano anticipan un claro dominio del equipo local, que busca recuperarse de su primera derrota en la liga. Sin embargo, el elenco visitante llega con la moral alta tras su primera victoria y con una notable capacidad ofensiva.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Rayo Vallecano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Anota en cualquier momento: Vinícius Júnior Vinícius Júnior suma un gol en liga, pero registra 2.8 remates y 2.15 xG por partido. Además, marcó 16 tantos la temporada pasada, respaldando su capacidad goleadora. bet365 1.80 Pronóstico Resultado final: Real Madrid + Ambos equipos anotan: Si Real Madrid concedió goles en cuatro de sus cinco partidos oficiales, mientras Rayo ha marcado incluso ante defensas de élite. Además, este pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos cinco duelos. bet365 2.50 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano

El Real Madrid ha ganado 14 de los últimos 15 derbis contra el Rayo Vallecano jugados en el Estadio Santiago Bernabéu .

ha ganado 14 de los últimos 15 derbis contra el jugados en el . Siete de los últimos ocho partidos de LaLiga del Rayo Vallecano han terminado con goles de ambos equipos.

del Rayo Vallecano han terminado con goles de ambos equipos. El Real Madrid solo ha perdido un partido en casa contra el Rayo Vallecano en toda su historia, una derrota por 2-1 el 20 de enero de 1996.

El delantero del Rayo, Sergio Camello, ha marcado 10 goles en liga desde principios de abril de 2026, una cifra destacada en las grandes ligas europeas.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Rayo Vallecano Cuotas ofrecidas por bet365 Real Madrid 1.11 bet365 Empate 8.62 bet365 Rayo Vallecano 16.67 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Rayo Vallecano

El Real Madrid llega a este partido en la tercera posición de LaLiga, tras sufrir su primera derrota de la temporada ante el Real Betis. A pesar de ese tropiezo, el equipo de José Mourinho mostró una gran versión a mitad de semana al vencer al Inter en la Champions League, demostrando su poderío ofensivo y su capacidad para generar ocasiones claras.

Por su parte, el Rayo Vallecano ocupa la 14ª posición y consiguió su primera victoria la jornada pasada ante el Racing de Santander. Aunque su inicio de temporada ha sido irregular, los Franjirrojos han demostrado ser un equipo con gol, marcando en siete de sus últimos ocho encuentros ligueros, aunque su defensa es una de las más goleadas del campeonato.

Nuestra apuesta segura: Vinicius Junior anota en cualquier momento

Aunque solo ha marcado un gol en los primeros cuatro partidos de liga, Vinícius Júnior es una amenaza constante. El brasileño promedia 2.8 remates por partido y acumula un xG (goles esperados) de 2.15, lo que sugiere que está cerca de volver a marcar. Su rendimiento la temporada pasada, con 16 goles en La Liga, respalda su capacidad para ver portería.

Considerando el dominio que se espera del Real Madrid y las debilidades defensivas del Rayo, las oportunidades para el extremo brasileño serán numerosas. La cuota de 1.80 representa una opción sólida y con fundamento estadístico.

Apuesta 1 | Real Madrid vs Rayo Vallecano – Anota en cualquier momento: Vinícius Júnior – 1.80 en bet365

Apuesta de valor: Real Madrid gana y ambos equipos anotan

Esta es nuestra apuesta de valor por la combinación de factores. El Real Madrid es el gran favorito para ganar, pero ha mostrado vulnerabilidad defensiva, concediendo goles en cuatro de sus cinco partidos oficiales esta temporada. El Rayo Vallecano, a su vez, ha demostrado una gran capacidad para marcar, incluso contra defensas de élite como la del Barcelona.

Además, este pronóstico fue ganador en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos en el Santiago Bernabéu. La cuota de 2.50 ofrece un retorno muy atractivo para un escenario que se ha repetido con frecuencia y que se alinea con la forma actual de ambos equipos.

Apuesta 2 | Real Madrid vs Rayo Vallecano – Resultado final: Real Madrid + Ambos equipos anotan: Si – 2.50 en bet365

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Alineaciones probables en Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Silva, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé.

Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Silva, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé. Rayo Vallecano: Cárdenas, Rațiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa, Valentín, Bouaré, Díaz, López, García, Camello.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Rayo Vallecano

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar el partido, basado en su historial dominante en casa y la diferencia de calidad entre ambas plantillas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu. La transmisión para Chile suele estar a cargo de ESPN o DirecTV Sports.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor ‘Real Madrid gana y ambos equipos anotan’ con una cuota de 2.50 ofrece el mejor retorno potencial, combinando la victoria local con la probabilidad de que el Rayo marque.

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