“En el equipo mando yo”: Cristiano Ronaldo protagoniza pataleta por suplencia en Portugal y toma drástica decisión

El delantero histórico se molestó con las contradicciones de Jorge Jesús y este miércoles se retiró de los entrenamientos.

Si lo que pasa en la selección chilena le parece terrible, lo que está ocurriendo en Portugal es mucho peor. Es que la escuadra europea ahora sufre con nueva pataleta de Cristiano Ronaldo y divide las aguas en el proceso que inicia Jorge Jesús.

Ya la convocatoria del astro portugués fue polémica. Con 41 años recibió un nuevo llamado para disputar las cuatro fechas de la Liga de Naciones. “Estoy muy feliz. Es una nueva competición que se avecina. Quiero ganarla y llegar a los 1000 goles”, recalcó confiado.

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Pero a Cristiano se le borró la sonrisa apenas comenzaron a disputarse los encuentros del grupo D. Es que esperaba ser titular igual que en el Mundial, pero ante Gales ingresó al minuto 67’ y le anularon un gol por posición de adelanto. Frente a Noruega tuvo que mirar el triunfo por 2-1 desde el banco de suplentes.

Este jueves, Portugal ahora se mide ante Dinamarca. Sin embargo, Jorge Jesús le habría dicho que nuevamente sería suplente. Lo que molestó al astro portugués.

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A tal punto que se captó como se retiraba de la concentración de su selección. Mientras CR7 se subía a una camioneta para dejar el edificio, sus compañeros estaban en la cancha ya preparando el próximo partido.

La nueva polémica que desata Cristiano Ronaldo

Señal que deja en claro que no estará presente ante los daneses ni el próximo domingo cuando reciban a Noruega.

A Cristiano se le borró la sonrisa luego de ser suplente en Portugal y dejó la concentración (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Para apagar la polémica, Jorge Jesús le dio su condimento a la disputa. “En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores”, recalcó.

Incluso abordó los cuestionamientos ante una posible traición a Cristiano luego de prometerle ser titular y que haya sido renegado a un puesto de suplente en Portugal.

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“Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni Cristiano, ni nadie en el fútbol“, remató.