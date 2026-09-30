El cuadro albo mira atento la evolución de Diego Ulloa, quien tuvo que ser reemplazado por un golpe en la selección chilena.

Uno de los mayores temores de los clubes a nivel mundial es el llamado “virus FIFA”, que puede golpear a cualquier equipo del planeta durante el periodo de partidos internacional de selecciones.

Uno de los clubes que está más expuesto a sufrir lesiones de sus jugadores nominados a la Selección es Colo Colo, que es la base de la Roja que está realizando una gira por Estados Unidos.

Es más, el cuadro albo aportó a Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Felipe Méndez como titulares frente a los estadounidenses. Además, ingresó Leandro Hernández en el complemento. Uno de ellos abandonó el campo de juego con un golpe.

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Diego Ulloa enciende las alarmas en Colo Colo

Diego Ulloa jugó su primer partido como titular por Chile, además, se dio el gusto de marcar el empate parcial ante Estados Unidos luego de una “tole-tole” en el área chica, pero se retiró del campo de juego golpeado.

El lateral izquierdo titular de Colo Colo abandonó la cancha a los 70 minutos para dar paso a Marcelo Morales, y según palabras del DT de Chile, Nicolás Córdova, lo hizo tras recibir un golpe.

Diego Ulloa recibió un golpe en el partido de Chile ante Estados Unidos. Foto: Jeff Lee/Photosport

“Le tocó jugar por la suspensión de Gabriel (Suazo). Es importante que esté preparado para competir. Creo que hizo un muy buen partido”, dijo el estratega sobre el zurdo.

Luego, Córdova puso la alerta para Colo Colo: “lamentablemente lo pisaron y tuvo que salir, esperemos que no sea nada grave, pero tuvo que salir“.

Tanto en Colo Colo como en la selección chilena siguen la evolución de Diego Ulloa, primero de cara al amistoso ante México del martes y luego para el cierre de la Liga de Primera, donde el Cacique es puntero.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.