Colo Colo terminó festejando en su visita a Deportes Puerto Montt en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Los albos tuvieron que batallar hasta el final y se quedaron con la victoria gracias a un agónico gol de Lautaro Pastrán cuando el partido de se iba.
Con esta buena victoria, el Cacique tiene todo para definir la clasificación a las semifinales del certamen doméstico en condición de local. Sin embargo, hasta ayer todavía no había claridad de si ese partido se iba o no a jugar en el Estadio Monumental.
El propio Aníbal Mosa entregó detalles al respecto, afirmando en el sur que “hay una comisión técnica con Jaime Pizarro, el técnico, Daniel Morón y los cancheros. Van a tomar una decisión a eso del mediodía (…) Vamos a comunicar dónde jugar, hay un par de alternativas que debemos tener por obligación”.
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Pese a estas dudas, el Cacique finalmente jugará esta revancha ante Puerto Montt en el Estadio Monumental. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, la cancha del recinto de Pedrero está en mejores condiciones tras los últimos conciertos y puede recibir este compromiso.
Colo Colo recibirá a Puerto Montt en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport.
Así las cosas, los albos podrán definir en su casa su paso a las semifinales de la Copa Chile, instancia donde en caso de clasificar enfrentarán al ganador de la llave entre Deportes Concepción y O’Higgins.
¿Cuándo se jugará la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?
La vuelta de este choque por los cuartos de final de la Copa Chile se jugará el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
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En síntesis
- Lautaro Pastrán le dio la victoria a los albos ante Deportes Puerto Montt.
- El Cacique recibirá a Puerto Montt en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre.
- Aníbal Mosa confirmó que la cancha del Monumental está lista para la revancha.