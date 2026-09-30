Finalmente el Cacique hará valer su localía en el recinto de Pedrero para esta vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo terminó festejando en su visita a Deportes Puerto Montt en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Los albos tuvieron que batallar hasta el final y se quedaron con la victoria gracias a un agónico gol de Lautaro Pastrán cuando el partido de se iba.

Con esta buena victoria, el Cacique tiene todo para definir la clasificación a las semifinales del certamen doméstico en condición de local. Sin embargo, hasta ayer todavía no había claridad de si ese partido se iba o no a jugar en el Estadio Monumental.

El propio Aníbal Mosa entregó detalles al respecto, afirmando en el sur que “hay una comisión técnica con Jaime Pizarro, el técnico, Daniel Morón y los cancheros. Van a tomar una decisión a eso del mediodía (…) Vamos a comunicar dónde jugar, hay un par de alternativas que debemos tener por obligación”.

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Colo Colo define estadio para recibir a Puerto Montt

Pese a estas dudas, el Cacique finalmente jugará esta revancha ante Puerto Montt en el Estadio Monumental. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, la cancha del recinto de Pedrero está en mejores condiciones tras los últimos conciertos y puede recibir este compromiso.

Colo Colo recibirá a Puerto Montt en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

Así las cosas, los albos podrán definir en su casa su paso a las semifinales de la Copa Chile, instancia donde en caso de clasificar enfrentarán al ganador de la llave entre Deportes Concepción y O’Higgins.

¿Cuándo se jugará la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?

La vuelta de este choque por los cuartos de final de la Copa Chile se jugará el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis