El histórico entrenador de los azules y campeón de la Copa Sudamericana vuelve al país, esta vez por la despedida de Matías Rodríguez.

Una sorpresa para los hinchas de Universidad de Chile ha sido revelada y que dejó a todos en llamas, con el retorno de Jorge Sampaoli al país para un especial homenaje.

Fue su ex ayudante en el título de la Copa Sudamericana 2011, Pablo Ortiz, quien destapó la noticia en el programa “Con Camiseta”, lo que alertó a los hinchas bullangueros.

El entrenador argentino vendrá al país por la despedida del fútbol de Matías Rodríguez, que se realizará el próximo 17 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Jorge Sampaoli se volverá a poner el buzo de U de Chile. Foto: MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Sampaoli otra vez con el buzo de U de Chile

Si hace algunos días los hinchas de Colo Colo se volvieron locos con la visita de Mirko Yozic, ahora será el turno de los seguidores de Universidad de Chile con la figura de Jorge Sampaoli.

Si bien el casildense ya ha regresado al país, donde tuvo un evento en homenaje con los hinchas bullangueros en el barrio Bellavista, esta oportunidad tendrá otro trasfondo.

Sampaoli reconoce en Matías Rodríguez uno de los jugadores más importante en la historia que escribieron en la U, por lo que aceptó participar en su despedida y tener un reencuentro.

Una sorpresa que estaba guardada bajo siete llaves, pero que ahora calienta motores con los hinchas azules que sueñan con volver a ver al argentino con el buzo de la U.