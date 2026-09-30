En Colo Colo no están convencidos en usar el Monumental para jugar la revancha ante Puerto Montt y analizan jugar en otro estadio.

En Colo Colo hay preocupación por el césped del estadio Monumental, el cual durante el segundo semestre muestra irregularidades luego de las lluvias que hubo en el invierno.

A eso se suma que la semana pasada hubo un concierto, por lo que el terreno de juego no está en óptimas condiciones. Por lo mismo, por tercera vez en el año el Cacique piensa arrendar otro recinto.

Ya lo hizo en Copa Chile ante Unión Española y Audax Italiano, lo cual se puede repetir de cara al partido que el próximo martes jugarán ante Puerto Montt, por los cuartos de final del mismo certamen.

Colo Colo no sabe aún dónde jugará ante Puerto Montt la revancha

Mosa anuncia que hay dudas con el estadio para la revancha

Aníbal Mosa manifestó en el sur que “hay una comisión técnica con Jaime Pizarro, el técnico (Fernando Ortiz), Daniel Morón y los cancheros. Van a tomar una decisión a eso del mediodía”.

De hecho manifiesta que ni siquiera es seguro que se juegue en el Nacional, como venía ocurriendo. “Vamos a comunicar dónde jugar, hay un par de alternativas que debemos tener por obligación”, destaca.

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Una de las alternativas es Rancagua, considerando que es una ciudad que queda bastante cerca de Santiago. De todas formas, se decidirá durante el transcurso de la jornada.

Los albos vencieron 1-0 a los salmoneros, por lo que deben cerrar la llave la próxima semana para avanzar a semifinales y enfrentar en esa instancia al ganador de O’higgins vs Concepción.