La nueva joya de Estados Unidos mostró su gran velocidad y desnudó una de las falencias que tiene la selección chilena.

Una jugada del partido entre Chile y Estados Unidos se volvió viral en el mundo del fútbol. Lamentablemente para la Roja, evidencia las grandes diferencias que hay entre futbolistas nacionales con los mejores del mundo.

El norteamericano Cavan Sullivan acaba de cumplir 17 años hace dos días y el entrenador Mauricio Pochettino le dio la posibilidad de jugar los últimos 10 minutos en el amistoso.

Recostado sobre la derecha, recibió en tiempo de descuento una pelota muy cerca de su área y recibió la marca de Marcelo Morales, que había ingresado por Diego Ulloa a los 70′.

El lateral de Universidad de Chile destaca por su velocidad en el Campeonato Nacional, pero esta vez Sullivan lo dejó botado con mucha facilidad gracias a su velocidad.

Marcelo Morales brilla en la liga chilena, pero a nivel internacional desnudaron sus falencias

Morales jamás pudo pillar a Sullivan

Bastó que le echara a correr la pelota algunos metros para dejarlo atrás, a pesar de la desesperada reacción de Morales de agarrarlo para que no pudiera seguir avanzando.

Sullivan luego elude una barrida de Echeverría y continúa hacia el arco chileno, mientras Morales continuaba persiguiéndolo por muchos metros sin poder darle caza.

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Recién cuando quiso habilitar a un compañero Morales logró puntear la pelota. Pero estaba tan ahogado y exigido por el retroceso que lo hizo de mala forma, y en vez de rechazar habilitó a Downs, otro jugador de Estados Unidos, que le pegó al arco.

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La jugada terminó en un córner del cual derivó luego el cuarto gol de los “socceroos”, que encuentran en Sullivan a un jugador que ya capta la atención de clubes internacionales y pretenden comprarlo a Philadelphia Union.