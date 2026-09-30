El volante albo termina contrato a fin de año y manifestó su deseo de seguir en el Cacique, aunque su futuro también dependerá de Everton.

Colo Colo sacó adelante un complicado partido ante Deportes Puerto Montt y quedó con ventaja en la llave de octavos de final de la Copa Chile 2026. Tras el triunfo, Álvaro Madrid habló de las dificultades que tuvo el equipo y de su futuro.

El mediocampista fue uno de los jugadores que analizó el triunfo albo y destacó la capacidad del plantel para adaptarse al césped sintético del estadio sureño.

El volante termina contrato en diciembre y su pase pertenece a Everton.

¿Seguirá Álvaro Madrid en Colo Colo?

“Es una cancha difícil, botaba muy raro, dura, pero uno se tiene que adaptar. Creo que hicimos un buen partido, tuvimos varias ocasiones, se nos dio al final, pero me sentí bien”, comentó Madrid en zona mixta, según ADN Deportes.

Más allá del triunfo sobre Puerto Montt, una de las principales definiciones de Madrid tuvo que ver con su futuro, ya que termina su contrato en diciembre y su pase pertenece a Everton.

Ante la posibilidad de continuar durante 2027, el volante fue directo y reconoció que su intención es permanecer en el Cacique.

ver también El alto precio que debe pagar Colo Colo para comprar a Lautaro Pastrán

“Obviamente me quiero quedar, lo he dicho muchas veces, pero primero hay que ir paso a paso, lograr los objetivos y de ahí se verá a fin de año”, manifestó.

Madrid incluso remarcó que tiene ganas de extender su estadía en el conjunto albo, aunque primero deberán cumplirse los objetivos deportivos y luego comenzar a ver su continuidad.

En ese sentido, el mediocampista reconoció que Everton también tendrá un papel importante en la definición. “Obviamente el diálogo es con Everton, pero también depende de mí y yo me quiero quedar”, cerró.

Madrid destaca a los juveniles de Colo Colo

El volante también tuvo palabras para los jóvenes que han sumado minutos como titulares durante la participación del Cacique en la Copa Chile.

“Por algo son jugadores de Colo Colo, tienen calidad, están demostrando que quieren jugar, que tienen ganas, que tienen hambre”, señaló.

Madrid agregó que el plantel debe acompañar el proceso de los juveniles para que puedan seguir creciendo.

“Me siento bien con ellos, hay que ir apoyándolos de a poco, obviamente tienen mucho que aprender, pero contentos con su desempeño”, explicó.

En resumen…