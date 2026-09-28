La Copa Chile 2026 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final. Mientras algunas series ya cuentan con fecha y hora confirmadas, otras todavía esperan la programación oficial.
Hasta el momento, son cuatro los partidos de cuartos de final que tienen programación confirmada.
El Cacique sacó adelante una llave complicada de Copa Chile gracias a su cantera.
Programación confirmada de los cuartos de final
Estos son los partidos que ya tienen fecha, horario y estadio definidos:
|Partido
|Fecha
|Hora
|Estadio
|Puerto Montt vs. Colo Colo
|29/09
|18:00
|Chinquihue
|D. Concepción vs. O’Higgins
|30/09
|20:00
|Ester Roa Rebolledo
|O’Higgins vs. D. Concepción
|04/10
|15:30
|El Teniente
|Colo Colo vs. Puerto Montt
|06/10
|20:30
|Monumental
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Las llaves de cuartos de final
El cuadro quedó conformado con partidos de ida y vuelta, de la siguiente manera:
- Coquimbo Unido o Cobreloa vs. Unión La Calera
- Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta
- Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt
- O’Higgins vs. Deportes Concepción
¿Qué partidos faltan por programar?
El cruce entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta todavía espera la confirmación de sus fechas y horarios.
Lo mismo ocurre con la llave entre Unión La Calera y el ganador de Coquimbo Unido vs. Cobreloa, ya que primero debe definirse al último clasificado a cuartos.
El partido pendiente entre Coquimbo Unido y Cobreloa se jugará el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
En resumen…
- Puerto Montt vs. Colo Colo: martes 29 de septiembre, 18:00 horas.
- Deportes Concepción vs. O’Higgins: miércoles 30 de septiembre, 20:00 horas.
- O’Higgins vs. Deportes Concepción: domingo 4 de octubre, 15:30 horas.
- Colo Colo vs. Puerto Montt: martes 6 de octubre, 20:30 horas.
- Coquimbo Unido vs. Cobreloa: miércoles 7 de octubre, 19:00 horas.