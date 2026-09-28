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Copa Chile 2026

Copa Chile 2026: programación de los cuartos de final, partidos y horarios

Revisa las fechas, horarios y partidos confirmados de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 y las llaves que aún esperan programación.

Por Franccesca Arnechino

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Copa Chile 2026 ya tiene sus cruces de cuartos de final, aunque algunas llaves aún esperan programación.
© PhotosportCopa Chile 2026 ya tiene sus cruces de cuartos de final, aunque algunas llaves aún esperan programación.

La Copa Chile 2026 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final. Mientras algunas series ya cuentan con fecha y hora confirmadas, otras todavía esperan la programación oficial.

Hasta el momento, son cuatro los partidos de cuartos de final que tienen programación confirmada.

El Cacique sacó adelante una llave complicada de Copa Chile gracias a su cantera.

El Cacique sacó adelante una llave complicada de Copa Chile gracias a su cantera.

Programación confirmada de los cuartos de final

Estos son los partidos que ya tienen fecha, horario y estadio definidos:

Partido Fecha Hora Estadio
Puerto Montt vs. Colo Colo 29/09 18:00 Chinquihue
D. Concepción vs. O’Higgins 30/09 20:00 Ester Roa Rebolledo
O’Higgins vs. D. Concepción 04/10 15:30 El Teniente
Colo Colo vs. Puerto Montt 06/10 20:30 Monumental
¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile 2026

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Las llaves de cuartos de final

El cuadro quedó conformado con partidos de ida y vuelta, de la siguiente manera:

  • Coquimbo Unido o Cobreloa vs. Unión La Calera
  • Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta
  • Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt
  • O’Higgins vs. Deportes Concepción

¿Qué partidos faltan por programar?

El cruce entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta todavía espera la confirmación de sus fechas y horarios.

Lo mismo ocurre con la llave entre Unión La Calera y el ganador de Coquimbo Unido vs. Cobreloa, ya que primero debe definirse al último clasificado a cuartos.

El partido pendiente entre Coquimbo Unido y Cobreloa se jugará el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En resumen…

  • Puerto Montt vs. Colo Colo: martes 29 de septiembre, 18:00 horas.
  • Deportes Concepción vs. O’Higgins: miércoles 30 de septiembre, 20:00 horas.
  • O’Higgins vs. Deportes Concepción: domingo 4 de octubre, 15:30 horas.
  • Colo Colo vs. Puerto Montt: martes 6 de octubre, 20:30 horas.
  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa: miércoles 7 de octubre, 19:00 horas.
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