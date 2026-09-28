Recordado "10" de Mario Salas en la UC hoy las oficia de comentarista en programa de streamer, donde disparó contra el polémico triunfo azul.

Siguen los coletazos tras la polémica serie de Copa Chile en que la U de Chile eliminó a Everton de Viña del Mar. De lado y lado lanzaron dardos y esta vez un ex U Católica se cuadró con los viñamarinos.

Se trata de Carlos Espinosa, recordado volante de creación bicampeón con Mario Salas el 2016 en los cruzados, quien desde su vitrina de las comunicaciones ironizó con el triunfo azul. El ex “10” le dio duro a U de Chile.

“Se adelantó la Navidad, les regalaron el pase… claro po, si cuando te regalan tantas cosas es una forma de decir que sí, están para la Copa Chile”, dijo el hombre del bigote, en ‘El Matinal FC’ de DAP Media.

La tesis del ex cruzado sobre el triunfo de U de Chile

Carlos Espinosa sacó a relucir su chapa de comentarista en el fútbol chileno y, dejando de lado las bromas y la rivalidad, explicó por qué fue injusta la llave para Everton. El ex volante criticó la forma en que U de Chile ganó la serie.

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“Ese partido no se debió haber jugado con gente. Si queda la cagá antes, no puedes jugar con gente, a eso creo que se refiere (Diego) Oyarzún”, dijo el ex U Católica.

Justamente, los dichos del defensa y capitán de Everton dieron para debate este lunes, ya que tras el pitazo final, el jugador no se guardó nada contra la Federación. Ahora resta ver si le cae algún castigo de oficio por sus palabras.

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“Déjame mandar saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergozoso para el fútbol nacional”, dijo el evertoniano.