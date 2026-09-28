El ídolo albo aseguró que el "King" le saca tranquilidad al plantel al hablar públicamente de su situación y le sugirió a la dirigencia hablar con el jugador a la brevedad para calmar ansias.

Los dichos de Arturo Vidal por la tardanza en la renovación de su contrato con Colo Colo para la temporada 2027 al afirmar que “soy el mejor de Sudamérica, un jugador así no se puede poner inquieto“, hicieron ruido en un ídolo del club como Marcelo Barticciotto.

En medio del debate que se generó en Radio Cooperativa por los dichos del bicampeón de América, el ex delantero le lanzó un fuerte aviso a la dirigencia de Blanco y Negro para que tomen rápidas medidas si no quieren una revuelta a final de año.

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El aviso de Barticciotto a Colo Colo por renovación de Vidal

“Yo creo que tener a un Vidal con la ametralladora prendida, también te saca tranquilidad. No está tranquilo, no le gustan los tratos, dijo que no se pone nervioso pero lo otro le tiene muy preocupado, el que no le hayan dicho que iba a renovar”, fue lo primero que indicó el ‘7’ del Pueblo.

En esa línea, Barticciotto le sugiere a la dirigencia de Colo Colo que “tal vez será mejor que lo llamen a un costado y decirle ‘Arturo, jugá tranquilo porque te vas a quedar’ y después las condiciones económicas se verán, pero trata de no hablar más ni generar más problemas”.

Al ser rebatido en Cooperativa sobre lo que podría generar en sus compañeros de equipo que haya solución con lo del King y no con los otros casos que hay, el ex jugador y técnico albo avisa que “los demás tendrán que entender que no son Vidal“.

Los números del ’23’ en el 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Arturo Vidal suma 2.584 minutos en cancha durante 33 encuentros, en los que registra cuatro goles y tres asistencias. Recibió 11 tarjetas amarillas.

En síntesis