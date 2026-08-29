Barti se fumó la pipa de la paz y alzó la voz tras los dichos del King, quien dejó en claro que no lo quiere ver ni en pintura.

Un nuevo capítulo en la teleserie de Marcelo Barticciotto y Arturo Vidal se vivió en las pantallas de ESPN Chile. El campeón de Copa Libertadores 1991 se la jugó toda y le mandó un directo recado al King.

Todo partió cuando en su transmisión de streaming, el actual capitán de Colo Colo dejó en claro que está molesto con Barti. Ahí dijo derechamente que “no me gusta ese nombre”.

Barticciotto, siempre con su carisma, festinó con el enojo del King y respondió fiel a su estilo. Durante un debate de la formación de Colo Colo en ESPN F90 Chile, Barti criticó que se pensara en sacar al King del XI titular, dando espacio para hablar de él.

Barticciotto y la pipa de la paz con Vidal

Marcelo Barticciotto habló en ESPN Chile y defendió al rol de Arturo Vidal en Colo Colo. De paso habló del distanciamiento entre ambos y le dedicó tierno mensaje tras el ninguneo del King.

Foto: ESPN Chile / Photosport.

“¡Cómo va a salir Vidal del equipo! No ves que me quiero abuenar con él ahora, jajajá ¡No puede salir!”, dijo Barti, ante las risas del panel, quienes le recordaban que el capitán albo no lo quiere ver ni en pintura.

Entre las risas de Barti, dijo que “hablando en serio (Vidal), no puede salir del equipo… Es verdad, yo lo quiero a él”. Ahí intervino el Pato Yáñez y le preguntó directamente si llamó al King para abuenarse.

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Barti lo quedó mirando y respondió al instante: “¿Por qué lo voy a llamar? Es parte del juego”, cerró. Ahora la pelota la tiene nuevamente Vidal, donde Barticciotto dejó en claro el cariño y las ganas de hacer las paces.