El atacante chileno, sin lugar en la T cordobesa, está muy cerca de cambiar de equipo a uno que tiene muchos toques del fútbol chileno. Y que su padre, Marcelo Barticciotto, quiere muchísimo.

Bruno Barticciotto ha sufrido muchas lesiones desde que volvió a Talleres de Córdoba en Argentina desde el Santos Laguna de México. Y quedó muy rezagado en la consideración de Jorge Sampaoli en la T, que para colmo hace poco fichó al atacante uruguayo Agustín Álvarez Martínez.

En ese contexto, y ya con el mercado de fichajes cerrado en el fútbol chileno, si Barticciotto quería tener más chances estaba obligado a cambiar de equipo. Y según el periodista César Merlo, el delantero surgido en las inferiores de Universidad Católica negocia con Huracán.

“Existen conversaciones entre ambas instituciones para concretar un préstamo por seis meses. El acuerdo contempla la posibilidad de extender la cesión un año más”, informó una nota firmada por el citado periodista en Tribuna. Eso sí, para eso necesitaba una exención.

Bruno Barticciotto ante River en su primera etapa por Talleres, antes de emigrar a préstamo a la Liga MX. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y como el Globo logró una transferencia hacia el exterior, quedó habilitado para hacer una incorporación a pesar de que la ventana de traspasos cerró el 31 de julio, los clubes que transfieran a un equipo foráneo tendrán hasta el 2 de septiembre. Algo que Huracán hizo con el préstamo de Luca Babino a Fénix de Uruguay.

ver también En Argentina dicen lo que muchos piensan de los últimos años de Sampaoli: “Solo acumula éxitos económicos”

Bruno Barticciotto cerca de incorporarse a Huracán en Argentina

Bruno Barticciotto podría pasar a Huracán en Argentina, el mismo club donde Marcelo Barticciotto comenzó su carrera como futbolista. De hecho, fue desde el Globo que el icónico “7” de Colo Colo llegó a Pedrero. Y en noviembre de 2019 compartió este tuit para un aniversario de aquel club.

Tweet placeholder

En caso de que todo se dé, Bruno Barti tendría varios compañeros nuevos con pasado en el fútbol chileno: como el portero Hernán Galíndez, quien tuvo un semestre en Universidad de Chile durante la temporada 2022. Y hoy es figura en el cuadro Quemero.

Otro ex Romántico Viajero que milita en Huracán es Emmanuel Ojeda, quien precisamente desde el Bulla arribó a Parque Patricios. Y también hay un ex Colo Colo: Leonardo Gil, zurdo mediocampista que es importante en el equipo adiestrado por Diego Martínez.

ver también Barticciotto aborda de refilón la polémica con Vidal: “Habló muy bien de Vozinha y muy mal de mí”

Así va Huracán en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Huracán marcha en el 9° lugar del Grupo B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2026. Suma ocho puntos en seis partidos.