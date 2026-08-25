El delantero nacional fue criticado duramente pese a que el casildense decidió no convocarlo para el partido ante Rosario Central.

Talleres de Córdoba enfrenta un complejo momento en el torneo de Clausura de Argentina. De la mano de Jorge Sampaoli volvieron a tropezar y ahora empataron de local 2-2 ante Rosario Central. Partido que desató el enojo de los hinchas que hasta la agarran con Bruno Barticciotto.

El delantero que sonó en Colo Colo, finalmente se quedó en Argentina y todo apuntaba a que en el segundo semestre del 2026 asomaba como el escenario ideal para retomar su mejor nivel. Con la llegada de Jorge Sampaoli el elenco cordobés buscaba meterse nuevamente en la parte alta de la tabla del tonreo de Clausura.

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Sin embargo, los resultados no han acompañado a la “T” y tampoco a Bruno Barti. De la mano del casildense solo ha podido sumar 21 minutos frente a Vélez y 11 contra Platense. Tras ello, ha estado en el banco y ahora último ni convocado. Tal como ocurrió frente a Gimnasia de Mendoza y ante Rosario Central.

Pese no ser citado: hinchas critican a Bruno Barti por no jugar

Pero ante el mal rendimiento del equipo, que ahora es último en el grupo A con solo cuatro unidades y está lejos de zona de playoffs, los hinchas cargaron contra todo el equipo.

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Así fue como pagaron justos por pecadores, y Barticciotto también sufrió con ello. Esto se reflejó en el registro de Cadena 3 Deportes donde se critica duramente a Diego Valoyes.

“Ladrón hijo de p… No quieren jugar”, se escucha de parte de la parcialidad que asistió al Estadio Mario Alberto Kempes. Pero Bruno que lo acompañaba también recibió los insultos de los fanáticos.

“Barticciotto también, cu… vives lesionado, te queremos ver jugar”, reclamaron. Un ambiente que muestra la complicada situación que vive Talleres.

Ahora el equipo busca dar vuelta la página y se enfoca en el próximo duelo del 29 de agosto ante Central Córdoba. Lo que podría ser determinante para la continuidad de Sampaoli.

En resumen:

Talleres empató con Rosario Central 2-2 y sigue como último en el torneo de Clausura.

Bruno Barticciotto no sumó minutos y ya lleva dos partidos sin ser citado.

Hinchas de Talleres se molestaron por la situación del chileno y le reclamaron porque no juega.