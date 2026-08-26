Mientras Chile sueña con Manuel Pellegrini: Las 8 selecciones que ya cambiaron de entrenador

El ingeniero solo suma elogios en el Real Betis y se atrasa su llegada a la Roja. Mientras tanto, rivales directos ya preparan el próximo proceso de Eliminatorias.

La selección chilena sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. En el horizonte aparece Manuel Pellegrini como el principal candidato a asumir la selección adulta.

Sin embargo, el propio ingeniero recalcó que no tiene ningún tipo de contacto con la Roja. Incluso de su círculo más cercano ya de indicó que no hay nada concreto para acercar su llegada.

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Ahora Felipe Correa, gerente de selecciones, indicó que se espera la elección del nuevo directorio para presentar el proceso con el nuevo deté. “Se presentará el proyecto de lo que consideramos adecuado para la selección y no se puede tomar ninguna decisión previo a eso”, expresó. Incluso reveló que sí estarían en pie la conversaciones con Pellegrini.

Ahora el tiempo pasa, y ya a finales de septiembre y en el inicio de octubre se registran tres partidos por la fecha FIFA. Lo que será ante los organizadores del Mundial.

Encuentros que serán de gran ayuda a la Roja para encontrar el equipo ideal para las próximas Eliminatorias. Lo que de momento serán lideradas por Nicolás Córdova.

Mientras Chile espera por Pellegrini: las selecciones tras el Mundial ya tienen nuevo DT

Así las cosas, hay un puñado de selecciones que decidieron de inmediato iniciar el proceso para las próximas Eliminatorias. Esto con el objetivo de dejar atrás los malos resultados y volver a disputar un Mundial.

El primer gran caso es Italia, que tras quedar fuera de su tercer Mundial, decidió apuntar por un especialista como Roberto Mancini. Otro caso notorio es Perú, que no quiere más fracasos como Chile, y ya tiene trabajando al brasileño Mano Menezes.

En el selecto grupo se suma Alemania que tras el pésimo Mundial de Julian Nagelsmann decidió apostar por Jurgen Klopp. México confirmó la salida de Javier Aguirre y en su lugar asume Rafa Márquez. También figura Francia que tras la partida de Didier Deschamps asumió en su lugar Zinedine Zidane. Por su parte en Portugal finalizó el proceso de Roberto Martínez y ahora asumió Jorge Jesús.

Klopp ahora será el nuevo entrenador de Alemania. Getty Image

En Uruguay se le dio la PLR a Marcelo Bielsa y en su lugar apuestan por Diego Forlán. Ahora el más reciente es Países Bajos que terminó con el proceso de Ronald Koeman. Para iniciar un nuevo proceso se apunta a Xavi Hernández, quien ya fue oficializado a inicio de semana.

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En resumen:

La selección de Chile aún espera por Manuel Pellegrini para que asuma el cargo de entrenador.

Mientras tanto, hay ocho selecciones -entre ellas rivales directos de Chile- que ya cambiaron de entrenador para las Eliminatorias que se avecinan.

Felipe Correa detalló que a final de año se presentará la propuesta de DT. No descartó a Pellegrini.