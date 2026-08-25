El relator seguirá en el camino de la Roja, esta vez en una nueva casa televisiva con el mejor contrato en el mundo del deporte.

La selección chilena se apronta a iniciar un nuevo proceso, tras el fracaso con el técnico Ricardo Gareca en el camino al Mundial 2026, donde fuimos último en las Eliminatorias.

Por lo mismo, quieren dar vuelta la página, pese a que todavía no confirman al nuevo entrenador que seguirá adelante con un grupo de jugadores totalmente renovados.

En ese sentido, el primer cambio fue la señal televisiva que llevará los partidos a todo el país, que será Mega, quienes se aprontan a anunciar al relator para los encuentros: Claudio Palma.

Claudio Palma seguirá siendo el relator de la Roja: pasó de CHV a Mega. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también La selección chilena confirma a Mega como el canal oficial de sus partidos hasta 2030

Palma el mejor pagado

Fue el sitio El Filtrador, quienes entregaron detalles del nuevo contrato de Claudio Palma con Mega, de manera de asumir nuevamente los relatos de la selección chilena.

“El relator firmó un contrato por cuatro años con Mega, convirtiéndose en el nuevo rostro del canal del grupo Bethia para las Clasificatorias rumbo al próximo Mundial”, detallaron.

En ese sentido, profundizan en el nuevo vínculo del relator que ahora para a ser un estelar en la prensa deportiva, con un contrato potente y el mejor de su carrera gritando goles.

“Con la firma oficializada, Palma pasa a ser el relator mejor remunerado de la televisión chilena, superando las condiciones que manejaba en Chilevisión, donde su contrato original vencía tras el Mundial y había sido extendido hasta el cierre de la Copa Libertadores”, finalizaron.