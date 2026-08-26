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Copa Chile

Colo Colo vs Unión Española MINUTO a MINUTO: sigue todos los detalles del debut de Vozinha

El arquero de Cabo Verde hará su estreno en los Albos en el duelo por Copa Chile.

Por César Vásquez

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Vozinha salta a la cancha por Colo Colo.
© PhotosportVozinha salta a la cancha por Colo Colo.

Colo Colo vuelve a la cancha y lo hace en una jornada especial, donde se medirán contra Unión Española por Copa Chile 2026. En este encuentro Vozinha hará su estreno.

Los Albos vive un muy buen momento en la Liga de Primera, donde vienen de derrotar a Universidad de Chile en el Superclásico, sacando 13 puntos de distancia en la cima. En la Copa Chile ya están clasificados a octavos de final, pero ahora deben definir en qué puesto.

La gran novedad que presentará Fernando Ortiz para este encuentro, será el debut de Vozinha bajo los tres palos de Colo Colo. El de Cabo Verde jugará su primer duelo en Chile, intentando ganarse un puesto en el equipo de Macul.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Colo Colo vs U. Española:

Hoy debuta Vozinha

Hola amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez es Colo Colo el equipo que sale a la cancha para enfrentar a Unión Española. Los Albos tendrán como gran novedad el estreno de Vozinha en su arco.

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