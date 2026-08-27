El portero de Cabo Verde por fin pudo jugar su primer partido en el arco del Cacique, generando diversas reacciones en los medios internacionales.

Vozinha vivió por fin su debut con la camiseta de Colo Colo. Luego de ir a la banca el pasado domingo en la victoria por 2-1 sobre la U en el Superclásico 200, el portero de Cabo Verde fue el titular ante Unión Española en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile.

Y pese a un par de errores, el saldo para uno de los arqueros sensación del último Mundial 2026 fue positivo. No recibió ningún gol, cuando fue requerido respondió con buenos bloqueos y los albos ganaron por 3-0 para avanzar de ronda como líderes de su zona.

Este primer partido con Colo Colo generó la reacción de los medios extranjeros, quienes siguieron con atención el debut del meta de 40 años. Y ojo, que sus primeras atajadas literalmente que dieron la vuelta al mundo.

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La prensa extranjera analizar el debut de Vozinha en Colo Colo

Para comenzar está lo que tituló The Washington Post en Estados Unidos: “Vozinha, figura mundialista, debuta con el Colo Colo”. Luego, destacaron que “el portero Vozinha —quien destacó durante el debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo— finalmente debutó el miércoles con el poderoso club chileno Colo Colo en un partido de la Copa Chile contra la Unión Española”.

En Inglaterra el prestigioso medio The Independent también le dedicó unas letras al portero, afirmando que “Vozinha, quien causó sensación con el debutante Cabo Verde en el Mundial concluido el mes pasado, hizo el miércoles su primera aparición con la camiseta del Colo Colo, tres semanas después de desembarcar en Chile tras asegurar un contrato gracias a su asombroso desempeño en la arena mundialista”.

Vozinha pudo mantener en cero su arco en su esperado debut con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Ya en Latinoamérica en Perú, los colegas de Depor, titularon: “¡Llegó el debut! Vozinha dejó su arco invicto en su primer partido con Colo Colo por la Copa Chile”. Luego señalaron que “Vozinha hizo su ansiado debut con la camiseta de Colo Colo: luego de algunos partidos donde incluso le tocó ser suplente, finalmente el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 se paró bajo los tres palos ante Unión Española por la Copa Chile. Fue victoria para el ‘Cacique’ por 3-0 y el portero, que no tuvo mucho trabajo, dejó su valla invicta y fue aplaudido y ovacionado por la hinchada ‘alba’. Ahora el futbolista de 40 años espera lograr su ansiado estreno en el campeonato chileno”.

Por su parte TUDN, en México, titularon “Vozinha debuta con Colo Colo en goleada a Unión Española en la Copa Chile”. Y para cerrar en República Dominicana, el Diario Libre, tituló “Debut soñado en Chile: Vozinha deja su arco en cero y se gana a la hinchada de Colo Colo”.

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En síntesis