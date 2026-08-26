Al arquero le quitaron el balón, pero la mala puntería del atacante de Unión Española lo terminó salvando.

Hasta que llegó el día que Vozinha se puso los guantes de Colo Colo e hizo su estreno oficial. Fue ante Unión Española en Copa Chile, donde ganaron sin mayores problemas.

El lejano 24 de julio Aníbal Mosa anunció que los Albos habían fichado al arquero que fue figura en la Copa del Mundo 2026 con Cabo Verde. Después de una larga espera por su llegada, este 26 de agosto por fin tuvo su debut. Los hinchas gozaron con cada intervención suya.

El error de Vozinha

Colo Colo jugó con muchos suplentes y no tuvo grandes problemas para vencer a Unión Española por 3-0. Maximiliano Romero, Marcos Bolados y Felipe Raipán se hicieron presentes en el marcador, con lo cual terminaron en la cima de su grupo de Copa Chile. Ahora se medirán contra Audax Italiano en octavos de final.

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A Vozinha por momentos le tocó ser espectador de lujo del partido, pero en cada intervención, por más mínima que fuera, el público se levantaba como si fuera un ser divino. Los más de 20 mil hinchas que llegaron al Estadio Nacional disfrutaron de lo lindo con el meta.

Pese a que dejó el arco en cero, hubo una que otra jugada en la que el de Cabo Verde no se vio de buena manera. Tal vez, por los casi dos meses que estuvo sin jugar de forma oficial, desde la eliminación de su país ante Argentina en la Copa del Mundo 2026. De hecho, una jugada estuvo cerca de terminar en ridículo.

Cuando se disputaban los descuentos, Vozinha recibió el balón en su área. Rápidamente fue a presionarlo Rodrigo Vásquez. El africano intentó pisar la pelota, pero el jugador de Unión Española estuvo más rápido y se lo robó, aunque quedó con poco ángulo y no logró definir de buena manera. No terminó en gol y terminó como anécdota.

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Durante la Copa del Mundo, el de Cabo Verde hizo gala de buen control de balón. De hecho, es recordado que eludió a Lautaro Martínez en 16avos de final. Por esta razón, con el paso de los partidos, espera comenzar a afinar su habilidad en Macul.