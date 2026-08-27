El técnico de los albos habló del estreno del meta de Cabo Verde y de la lucha que tendrá con Gabriel Maureira por el puesto.

Llegó el tan esperado estreno de Vozinha como el nuevo arquero de Colo Colo, en la victoria por 3-0 ante Unión Española, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El meta revelación del Mundial con la selección de Cabo Verde vivió sus primeros minutos en la portería de los albos, la que devolvió invicta y con buenas sensaciones para los hinchas.

Por lo mismo, ahora comienza con todo la pelea por ser titular con Gabriel Maureira, el juvenil que venia siendo estelar en Colo Colo, por lo que fue el técnico Fernando Ortiz quien tuvo que sacar la palabra.

Vozinha comenzó su arremetida por el puesto en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Ortiz habla de la pelea de Vozinha y Maureira por ser titular en Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo comenzarán a ver una buena pelea por ser titular en el arco entre Vozinha y Gabriel Maureira, donde el técnico Fernando Ortiz dejó en claro que ninguno tiene el puesto asegurado.

“Lo hizo muy bien mas allá del rival y circunstancia de juego que quizás no fue tan exigente, pero no me gusta comprometerme a una palabra que el día de mañana puede ser contradictorio“, explicó el entrenador.

Por lo mismo, espera, como se hace en todos los puestos, una lucha por ser el estelar a un gran rendimiento, donde no le pasa la camiseta a ninguno de los dos, por el momento.

“El día de mañana descansará, se recuperará, entrenará y comenzará una mini competencia con Gabriel y ahí yo decidiré quién esta con posibilidades de arrancar”, explicó.

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