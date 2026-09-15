El otrora preparador de arqueros del Cacique Jorge Martínez, analizó el tanto que le anotó Norman Rodríguez al caboverdiano.

Colo Colo viene de perder cuatro puntos seguidos en la Liga de Primera, con las dos igualdades en los últimos partidos, donde se incluye el magro 1-1 ante Deportes Concepción del pasado domingo.

Los albos sacaron un punto milagroso contra los lilas, porque jugaron mal y llegaron a la paridad recién a los 77 minutos, mediante un autogol del volante paraguayo Fernando Martínez.

La apertura de la cuenta en Macul fue un cabezazo a los 12 minutos de Norman Rodríguez, tanto en el cual le cargaron culpa al arquero Vozinha, debido a que fue mediante un tiro de esquina cerrado al área chica.

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Jorge Martínez defiende a Vozinha y culpa a Jeyson Rojas

Muchos han hablado del primer gol que recibió el meta de Cabo Verde en Chile, algunos lo han culpado, mientras que el ex preparador de arqueros de Colo Colo Jorge Martínez, defiende al africano.

Para el ex entrenador de porteros del cuadro albo la culpa es de Jeyson Rojas, quien estaba en la marca de Rodríguez y perdió el salto ante el uruguayo.

“Si no la topa nadie, la pelota sigue su curso y, tal vez, Vozinha la toma o pudiese haberla desviado. No veo responsabilidad directa. Es un error táctico. En este caso, de Jeyson Rojas, quien al saltar baja la cabeza. Había muchos hombres en el área. Cinco en el primer palo. Tampoco es cierto que el área chica sea siempre del arquero. A veces, se meten los rivales y dificultan los desplazamientos”, dijo Martínez.

“Cuando quiere reaccionar, ya es tarde. No siempre el área chica es del arquero. A veces no se sale, el arquero prefiere quedarse en el arco, esperando la trayectoria del balón. Si la pelota bajaba y nadie la tocaba, probablemente, llegaba donde estaba él”, agregó el especialista.

Ahora Vozinha volverá a defender la camiseta que lo lanzó a la fama, porque fue citado a la selección de Cabo Verde para jugar ante Malí y Ruanda, por las Clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción tras acumular dos igualdades consecutivas en liga.

ante Deportes Concepción tras acumular dos igualdades consecutivas en liga. Jorge Martínez responsabilizó a Jeyson Rojas por el gol de cabezazo anotado por Concepción.

por el gol de cabezazo anotado por Concepción. Vozinha fue convocado por la selección de Cabo Verde para jugar frente a Malí y Ruanda.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera