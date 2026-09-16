Se volvió viral: Hijo de Jorge Valdivia revela curioso cambio del “Mago”

El hijo menor del histórico jugador de Colo Colo y la selección sorprendió con la confesión sobre su padre. Acumula más de 100 mil visualizaciones.

Jorge Valdivia enfrenta un cambio radical en su vida. Así lo reveló el hijo menor del “Mago” que lo echó al agua con un particular dato que se volvió viral en redes sociales.

Ahora todo comenzó con una entrevista que dio al canal Reserverd donde visitaron la casa del campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena.

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En la conversación se abordó el cambio que ha llevado Valdivia, en especial luego del retiro del fútbol. Actividad donde colgó los botines y no ha vuelto a retomar.

“Yo me retiré y no jugué más. Ahora estoy haciendo running, crossfit y también compito en hyrox. Es super competitivo. También hacemos boxeo con mi hijo”, contó el “Mago”.

Pero lo más llamativo vino al momento en que Jorge sacó la voz y echo al agua a su taita. “Yo escucho genero urbano. Anuel me gusta de los clásicos. Pero si mi viejo me muestra un tema no lo escucho. A los 13 recién empece a escuchar cumbia con él, como Santa Feria”, expresó el joven.

Luego la consulta fue para el ex Palmeiras, donde tardó varios segundos en indicar su respuesta. Por lo que su hijo se adelantó y lo lanzó al agua.

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“Ahora que está pololeando, escucha pura música romántica”, aseguró. Lo que desató las risas de los presentes. Incluso Valdivia no tuvo como salir jugando del momento. Aunque después se la devolvió y detalló que su retoño también está modo romántico y que hasta tiene polola nueva.

La nueva relación de Jorge Valdivia

El momento de inmediato se volvió viral, y el registro en Youtube ya suma más de 102 mil visualizaciones. Pero este recado no es casualidad.

Jorge Valdivia pololea con Priscilla Armenakis y hasta se puso más romántico.

Jorge Valdivia mantiene hace varios meses una relación con Priscilla Armenakis. La pareja se ha dejado ver en redes sociales. Incluso el “Mago” le regaló un anillo para confirmar la seriedad de la relación.

“No sé si llamarlo compromiso para matrimonio, pero sí de formalizar la relación”, detalló en su minuto Cecilia Gutiérrez sobre el nuevo compromiso del “10”.

En resumen:

Jorge Valdivia participó en entrevista sobre sus atuendos. También se sumó su hijo menor.

En la conversación Jorge -el hijo del Mago- reveló que cambió su estilo musical y ahora está más romántico.

Valdivia además indicó que ya se alejó del fútbol y realiza otros deportes como crossfit y hyrox.