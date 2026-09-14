Pronósticos Elche vs Real Madrid: el equipo de Lucas Cepeda busca su primer triunfo en LaLiga

Análisis y pronósticos de Elche vs Real Madrid por LaLiga. Descubre las mejores cuotas y apuestas para este partido.

El Elche de Lucas Cepeda recibe al Real Madrid en un duelo con realidades opuestas por la sexta jornada de LaLiga.

El encuentro se disputará el martes 15 de septiembre en el Estadio Manuel Martínez Valero, a las 15:30 horas (hora de Chile). Los locales buscan su primera victoria para salir del fondo de la tabla, mientras que el equipo de José Mourinho necesita los tres puntos para no perderle pisada al líder Barcelona. A continuación, los pronósticos de Elche vs Real Madrid.

Nuestros picks Pronósticos: Elche vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Real Madrid Real Madrid presenta una clara superioridad y domina históricamente este duelo, sin perder ante Elche desde 1978. Además, los locales no ganaron en cinco jornadas y cayeron ampliamente en casa. bet365 1.25 Pronóstico Anota dos o más goles: Kylian Mbappé Mbappé lidera las principales estadísticas ofensivas de LaLiga y ya consiguió dos dobletes en cinco jornadas. Además, enfrentará a una defensa vulnerable que recibió goleadas como local. bet365 2.87 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Elche vs Real Madrid

Elche tiene el segundo peor registro defensivo de LaLiga , con un promedio de 2.6 goles concedidos por partido.

tiene el segundo peor registro defensivo de , con un promedio de 2.6 goles concedidos por partido. El Real Madrid solo ha mantenido su portería a cero en uno de los seis partidos oficiales de esta temporada.

solo ha mantenido su portería a cero en uno de los seis partidos oficiales de esta temporada. Ambos equipos se encuentran entre los cinco con mayor promedio de goles por partido en la competición: Elche promedia 3.80 y Real Madrid 3.60.

Kylian Mbappé es el líder de LaLiga en goles esperados (xG) con 7.12, remates totales (36) y remates a puerta (21).

Cuotas 1X2 Cuotas: Elche vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Elche 11.00 bet365 Empate 9.00 bet365 Real Madrid 1.25 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Elche vs Real Madrid

El Elche llega a este compromiso en una situación crítica, ubicado en la zona de descenso y sin conocer la victoria tras cinco jornadas. El equipo de Martín Anselmi viene de un empate 1-1 contra el Athletic Club, pero su rendimiento en casa ha sido preocupante, con dos derrotas y ocho goles en contra.

Por su parte, el Real Madrid atraviesa un gran momento. Los merengues se recuperaron de su única derrota ante el Betis con dos victorias consecutivas, anotando seis goles. Con cinco triunfos en seis partidos, el equipo de Mourinho se posiciona como un claro aspirante al título y buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana

La victoria del Real Madrid se presenta como la opción más lógica y segura para este encuentro. La diferencia de nivel entre ambos planteles es abismal, lo que se refleja en la tabla de posiciones y en el rendimiento de cada uno.

Elche no ha ganado en sus cinco primeros partidos de liga y ha perdido sus dos encuentros en casa de forma contundente. Históricamente, el Real Madrid domina este enfrentamiento, sin perder contra el Elche desde 1978. La solidez ofensiva de los visitantes debería ser suficiente para superar a una de las defensas más vulnerables del campeonato.

Apuesta 1 | Elche vs Real Madrid – Resultado final: Real Madrid – 1.25 en bet365

Apuesta de valor: Kylian Mbappé anota dos o más goles

Para quienes buscan una cuota con mayor retorno, apostar a que Kylian Mbappé marcará dos o más goles es una alternativa muy atractiva. El delantero francés está en un estado de forma excepcional, liderando las principales estadísticas ofensivas de LaLiga.

Mbappé se enfrentará a la segunda peor defensa del torneo, que ya ha sufrido goleadas en su propio estadio. El francés ha logrado anotar un doblete en dos de los cinco partidos de liga esta temporada, y la fragilidad defensiva del Elche le ofrece el escenario ideal para volver a hacerlo. Esta cuota de 2.87 tiene un valor considerable.

Apuesta 2 | Elche vs Real Madrid – Anota dos o más goles: Kylian Mbappé – 2.87 en bet365

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Alineaciones probables en Elche vs Real Madrid

Elche: Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morcillo, Villar, Morente, Buonanotte, Valera, Niño.

Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morcillo, Villar, Morente, Buonanotte, Valera, Niño. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella, Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Elche vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Elche vs Real Madrid?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y el estado de forma de ambos equipos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el martes 15 de septiembre a las 15:30 horas (hora de Chile) en el Estadio Manuel Martínez Valero. El canal de transmisión deberá ser confirmado.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor a que Kylian Mbappé anota dos o más goles, con una cuota de 2.87, ofrece el mejor retorno potencial por el riesgo asumido.

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