El entrenador paraguayo analizó la jugada que provocó la apertura de la cuenta para Deportes Concepción en el Monumental.

Colo Colo enreda puntos en la lucha por el título de la Liga de Primera, porque apenas empató ante Deportes Concepción en el estadio Monumental, mostrando un pobre rendimiento.

Los albos se tuvieron que conformar con un punto en su casa ante el cuadro lila, tras el 1-1, resultado que consiguió mediante un grosero autogol del volante paraguayo Fernando Martínez.

El tanto de Concepción llegó mediante un golpe de cabeza de Norman Rodríguez, quien se anticipó a la salida de Vozinha, por lo que muchos apuntaron al arquero caboverdiano.

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Gualberto Jara defiende a Vozinha y dice que no se comió el gol de Concepción

Mucho se ha comentado sobre el gol que recibió Colo Colo, porque varios le otorgan responsabilidad a Vozinha, situación que analizó el ex DT albo Gualberto Jara.

“Lastimosamente no pudimos cerrar bien la fiesta (homenaje a Mirko Jozic). Yo creo que Vozinha no se come el gol, no sé si tuvo responsabilidad. El problema estuvo en que no tuvimos claridad en ataque, mucho centro malo, muy pasado o no llegaban. Faltó el pase final”, dijo el paraguayo a RedGol.

Por último, Gualberto Jara no cree que se le escape el título a Colo Colo, que tiene 12 puntos de ventaja y piensa que debe trabajar mejor en el finiquito para el cierre del torneo.

“No creo que sea para preocuparse, porque Colo Colo lleva dos partidos en los que no tuvo la claridad y la precisión para superar al rival. Hay que trabajar, coordinar movimientos y así poder llegar con claridad al arco rival”, cerró.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción en el estadio Monumental.

empató 1-1 ante Deportes Concepción en el estadio Monumental. El jugador Norman Rodríguez anotó de cabeza el gol de Deportes Concepción.

anotó de cabeza el gol de Deportes Concepción. Un autogol de Fernando Martínez permitió el empate definitivo para Colo Colo.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera