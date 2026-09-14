Con Colo Colo muy escapado en la parte alta de la tabla, los elencos universitarios están luchando palmo a palmo por el segundo lugar.

A pesar de que Universidad de Chile y Universidad Católica le han recortado cuatro puntos a Colo Colo en la tabla de posiciones, sigue pareciendo muy difícil que ambos elencos puedan pelear el títulos con los albos.

Están a 12 unidades de la cima quedando 21 en juego, por lo que es más sensato pensar en que ambos protagonizarán una lucha muy cerrada por el segundo lugar, que otorga un cupo directo a Copa Libertadores.

Están ambos segundos con 42 puntos. Y los que vienen más abajo son Palestino y Everton, que está a seis unidades de ambos. Los dos perdieron ante la UC en las últimas fechas, quedando lejos de esa disputa.

Tras el receso que habrá por la Fecha FIFA, los elencos universitarios van a pelear en las últimas 8 fechas por un premio de consuelo que es importante, pues el premio por jugar fase de grupos es de 3 millones de dólares.

La U le ganó 1-0 a Católica en la primera rueda

¿Quién tiene el camino más fácil a Copa Libertadores?

El fixture de ambos elencos indica que ambos deben enfrentarse en el Claro Arena, partido que puede terminar decisivo para esta lucha.

Cuando vuelva el torneo, la U jugará como local ante Ñublense y luego ante Everton, antes de enfrentar precisamente a los cruzados como visitantes.

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Los últimos cuatro partidos serán Cobresal (local), O’Higgins (visita), Concepción (visita) y Unión La Calera (local).

En tanto Universidad Católica jugará ante Audax Italiano (local), La Calera (visita), U. de Chile (local), Limache (local), Colo Colo (visita), Huachipato (local) y cierra ante la U. de Conce (visita).

La tabla de posiciones