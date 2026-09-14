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Es oficial: Los rivales de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores femenina 2026

Los equipos chilenos disputarán el torneo más importante del continente en el mes de octubre y ya conocen a sus rivales para buscar la gloria

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo y la U disputarán la Copa Libertadores 2026
© InstagramColo Colo y la U disputarán la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores femenina 2026 empieza a tomar forma y este lunes se sortearon los grupos de la competencia. El torneo que se disputará en Ecuador tiene como representantes de nuestro país a los dos clubes que mejor rendimiento sumaron en la última temporada. Esto tiene relación con Colo Colo y Universidad de Chile

Ahora la suerte de los clubes nacionales fue totalmente dispar en el sorteo realizado por Conmebol. El primer elenco en ser elegido fue el equipo de Tatiele Silveira. Las albitas fueron designadas en el grupo A donde tendrán que competir con Corinthians de Brasil, Caracas de Venezuela, y Colombia 2. Dicho representante se define recién el 20 de septiembre. 

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Por su parte la U quedó ubicada en el grupo D. Ahora el Romántico Viajero tendrá de rivales a Colombia 1, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay. 

Cabe consignar que está no será la única presencia de Chile en el torneo. Universitario de Perú, que quedó en el grupo B, también destaca por el entrenador chileno Carlos Vélez y por las futbolistas Anita Gutiérrez, Gabriela Bórquez, Karen Araya y Lesly Olivares.

Grupo A:

  • Corinthians 
  • Colo Colo
  • Caracas
  • Colombia 2

Grupo B:

  • Independiente del Valle
  • Belgrano
  • Universitario
  • Palmeiras

Grupo C:

  • Cruzeiro 
  • LDU Quito
  • Bolivar
  • Olimpia

Grupo D: 

  • Colombia 1
  • Libertad
  • Nacional (Uruguay)
  • Universidad de Chile

¿Cuándo se disputa la Copa Libertadores femenina?

Tras el sorteo, se conocieron los grupos de la Copa Libertadores femenina 2026. En total son 16 equipos los que lucharán por la gloria. 

Competencia que se disputará entre el 15 y 31 de octubre. En esta edición el torneo se organiza en Ecuador. Ahora los partidos se disputarán en la sede en Quito. Por lo que ahora resta conocer los estadios que serán utilizados. 

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