Las Albas superaron a Corinthians y Deportivo Cali, para quedarse con el prestigioso reconocimiento sudamericano.

Colo Colo Femenino no solo destaca dentro de la cancha. El trabajo realizado por las albas recibió un importante reconocimiento internacional al ser elegido como el Mejor Proyecto de Fútbol Femenino en los Premios Confut Sudamericana 2026.

El Cacique estaba nominado en la categoría junto a importantes instituciones del continente como Corinthians de Brasil y Deportivo Cali de Colombia. Finalmente, mediante votación popular, el proyecto albo se quedó con el galardón entregado en Río de Janeiro.

El reconocimiento llega en medio de una extraordinaria temporada para las dirigidas por Tatiele Silveira, quienes recientemente cerraron una gira por Argentina con victorias amistosas frente a San Lorenzo y Lanús.

En 2026 llevan 23 triunfos y un empate, con 100 goles a favor en la fase regular.

Colo Colo apunta a la Libertadores y al pentacampeonato

Las Albas se preparan para desafíos decisivos. En el torneo nacional terminaron la fase regular como líderes e invictas, clasificando a los playoffs como las principales candidatas al título.

Los números reflejan su dominio: Colo Colo disputó 24 partidos, consiguió 23 victorias y apenas un empate, alcanzando los 70 puntos. Además, anotó 100 goles y recibió solamente cuatro.

Ahora el objetivo es conquistar el pentacampeonato y trasladar ese gran rendimiento al escenario internacional.

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Durante octubre, el Cacique disputará la Copa Libertadores Femenina en Quito, Ecuador. Las albas quedaron ubicadas en el segundo bombo del sorteo junto a Libertad, Liga de Quito y Belgrano, por lo que no podrán compartir grupo con esos equipos.

Colo Colo llega así a la recta decisiva del año con una campaña casi perfecta y, ahora, también con un premio internacional que reconoce el crecimiento de su proyecto femenino.

En resumen…