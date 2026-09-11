La rama femenina del Cacique fue premiada con un importante galardón a nivel sudamericano. Insólitamente, ningún representante del club estaba presente para recibirlo.

No cabe duda que Colo Colo a nivel femenino ha demostrado un dominio casi absoluto en nuestro país casi desde su fundación. Con 17 estrellas las albas son las más laureadas en el fútbol chileno, además de ser las únicas en ganar una Copa Libertadores.

Luego de una suerte de bajón hace algunos años, el control total del Cacique se volvió a hacer una constante en el último tiempo, ganando de manera consecutiva los torneos de 2022, 2023, 2024 y 2025. Y ojo, que en este 2026 son las favoritas para ir por su quinto título al hilo.

Por lo mismo, estos éxitos de Colo Colo en esta rama las hizo merecedoras de ser nominadas por la Convención de Fútbol y Negocios en la categoría de Mejor Proyecto de Fútbol Femenino, la cual se definía por votación popular.

Colo Colo Femenino se queda con importante premio a nivel sudamericano

Tras el cierre del proceso que duró un par de semanas, las albas se quedó con este premio superando a Corinthians de Brasil y Deportivo Cali de Colombia, dos verdaderas potencias a nivel sudamericano en el fútbol femenino.

Insólitamente y de acuerdo a información entregada por el periodista José Tomás Fernández, no hubo ningún representante del club chileno para recibir el premio en Río de Janeiro, sede de la ceremonia.

Pese a esto, sin duda que es un buen espaldarazo para el Cacique justo en la previa de ir a jugar en octubre a Ecuador una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina. Para este torneo, el equipo de Tatiele Silveira llegará en calidad de invicto, ya que no han perdido ningún partido en este 2026 a nivel local.

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En síntesis